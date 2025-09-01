John Cleese megosztotta azt a bejegyzést, amelyik szerint az Egyesült Államokba költöző Orbán-Tiborcz házaspár patkány módjára hagyja el a süllyedő hajót

Egyesült Államok;Orbán Ráhel;Tiborcz István;

2025-09-01 14:59:00 CEST

Közben befutottak a házaspárról az első amerikai fotók.

A Monty Python tagja, John Cleese is reagált arra, hogy Orbán Ráhel és Tiborcz István családostul az Egyesült Államokba költözött. A brit komikus a Szabadon Magyarul angol nyelvű bejegyzését osztotta meg az X-en, azzal a szöveggel: „Ez nagyon-nagyon fontos.”

A bejegyzésben a következő áll: „Orbán legidősebb lánya és férje ma a gyerekeikkel együtt elhagyta Magyarországot és az Egyesült Államokba költözött. Ketten milliárdokat loptak el az uniós forrásokból és a magyar adófizetők pénzéből. Orbánnak vége. A patkányok elhagyják a süllyedő hajót.”

This is very, very important https://t.co/MB4nGdwPnn — John Cleese (@JohnCleese) August 29, 2025

Orbán Viktor lányáról és vejéről egyébként idő közben el is készültek az első amerikai fotók: a Telex egyik olvasója New Yorkban épp a Chelsea Market Miznon nevű izraeli gyorsétteremben járt, itt vette észre a családot falafelezés közben.

Mint ismert, Magyarországon előreláthatólag jövő áprilisban tartják az országgyűlési választásokat, Orbán Ráhel és Tiborcz István pedig a következő egy évben biztosan jó távol lesz az országtól: Tiborcz István fő cége, a BDPST Group megerősítette, hogy a 2025/2026-os tanévet az egész család az Egyesült Államokban tölti, Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt.