Orosz szálra bukkantak az ukrán hatóságok a kijevi parlament volt elnökének meggyilkolása ügyében

2025-09-01 16:04:00 CEST

Andrij Parubij megölésével egy 52 éves lvivi férfit gyanúsítanak. A bűncselekmény részleteiről tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nyomozás adatai szerint az orosz hírszerzés részt vehetett a merénylet megszevezésében.

Olyan információk állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy az orosz hírszerző szolgálatok esetleg részt vettek a gyilkosság megszervezésében – idézte a The Kyiv Independent Vadim Oniscsenko, a Lviv megyei Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének szavait arról a hétfői sajtótájékoztatóról, amelyen az ukrán parlament volt elnöke meggyilkolása ügyében indított nyomozás eddig megismerhető eredményeiről, a merénylet körülményeiről számoltak be az illetékes hatóságok. Egyes jelek bérgyilkosság nyomaira is utalnak.

Ivan Vihivszkij, Ukrajna rendőrfőnökének nyilatkozata megerősítette az orosz szálat. A rendőrség tisztviselői elmondták azt is, hogy a bűncselekményt több mint egy hónapja tervezték, és hogy a támadó utasításokat és segítséget kapott. A gyanúsított a bűncselekmény után külföldre menekülést tervezett. A rendőrség közölte, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy bűntársai lettek volna. Az ukrán főügyészség közölte, hogy egy 52 éves lvivi lakost a gyanúsított, akinek a lakásán és több ingatlanban is házkutatásokat tartanak.

Mint arról lapunk is beszámolt, hétfő reggel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon jelentette be a gyanúsított letartóztatását, illetve azt, hogy meg is tette az elő vallomását. Az augusztus 30-án történt merénylet részleteiről annyit hoztak nyilvánosságra, hogy az 54 éves Andrij Parubijt Lvivben egy futárnak álcázott támadó lőtte le egy rövidcsövű lőfegyverrel. Az elkövető nyolc lövést adott le, de a bűncselekmény helyszínén csak hét hüvelyt találtak.

Ihor Klimenko belügyminiszter korábban azt mondta, hogy a bűncselekményt gondosan megtervezték: tanulmányozták az áldozat mozgását, kidolgozták az útvonalat és átgondoltak egy menekülési tervet. A rendőrfőnök azt is hozzátette, hogy a támadó megpróbált elrejtőzni a nyugati régióban, miután megpróbálta eltüntetni a nyomokat, eldobta fegyverét és átöltözött. A The Kyiv Independent megjegyezte, hogy Parubij korábbi tisztsége miatt gyakran vált az orosz állami propaganda és dezinformációs kampányok célpontjává. Most a bűnüldöző szervek közölték, hogy vizsgálják, hogy a volt parlamenti elnök kapott-e fenyegetéseket a halála előtt.