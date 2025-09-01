Mankóval támadt egy férfi Andrej Babis volt cseh miniszterelnökre, a politikus kórházba került

Kórházba szállították Andrej Babist, a cseh populista ANO pár vezetőjét és korábbi miniszterelnököt, miután hétfő este támadás érte a Morva-Sziléziában található Dobrá községben, miközben a közelgő parlamenti választásokra kampányolt – írja az Index cseh portálok beszámolói alapján. Az Expats szerint pártja megerősítette, hogy Babist a fején ütötték meg, a kórházban CT-vizsgálatot végeznek a politikuson.
A cseh Novinky információi szerint egy 60 év körüli férfi lépett a tömegbe a gyűlésen, majd mankóval ütötte a politikust fején és hátán. A rendőrség még a helyszínen közbelépett, de sem a hatóságok, sem a volt miniszterelnök nem nyilatkozott az incidensről.
Andrej Babis az október 3-án és 4-én Csehországban tartandó voksolásra készülve, kampánygyűlésen vett részt. Vit Rakusan cseh belügyminiszter Instagram-oldalán elítélte a támadást és kiemelte, hogy az erőszak semmilyen formában sem elfogadható. – Az ország jövőjét nem fizikai agresszióval kell alakítani, hanem érvek és gondolatok általi konfrontálódással – tette hozzá.Andrej Babissal, Orbán Viktor cseh szövetségesével találkozott Szijjártó Péter PrágábanCsehországba utazott Orbán Viktor