Csehország;kampány;támadás;belügyminiszter;elítélés;Andrej Babis;mankó;

2025-09-01 21:50:00 CEST

Mankóval támadt egy férfi Andrej Babis volt cseh miniszterelnökre, a politikus kórházba került

Az incidens egy kampánygyűlésen történt. A cseh belügyminiszter elítélte az erőszakot.