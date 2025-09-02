Szijjártó Péter elindult a kínai győzelem napi parádéra, amin Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun is részt vesz

Kína;Szijjártó Péter;Vlagyimir Putyin;Kim Dzsong Un;Hszi Csin-ping;

Azt is elmondta, miről fog tárgyalni a kínai külügyminiszterrel és nagy kínai vállalatok vezetőivel.

A világban zajló gazdasági, biztonsági, társadalmi feszültségek és válságok sajnos oda vezetnek, hogy a világ újra megindult a blokkosodás irányába. Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videójában, azelőtt, hogy útnak indult Pekingbe.

A tárcavezető leszögezte, „mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre”. Mi – folytatta – a kelet-nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár. Hozzátette, a magyar gazdaság teljesítményének egy nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává váltunk.

– A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar-kínai gazdasági együttműködést, hogy hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogy Magyarország még inkább nyertese legyen a civilizált kelet-nyugati együttműködésnek

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A külügyminisztérium közleménye alapján kedden az MTI is beszámolt arról, hogy szeptember 3-án Szijjártó Péter képviseli Magyarországot a kínai győzelem napi parádén. Az eseményen mások mellett részt vesz Vlagyimir Putyin orosz elnök, Kim Dzsongun észak-koreai vezető, Robert Fico szlovák miniszterelnök, Alekszandr Lukasenko belorusz elnök és Maszúd Peszeskján iráni elnök, de Pekingbe várják Aleksandar Vucic szerb elnököt is.