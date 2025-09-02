Szijjártó Péter elindult a kínai győzelem napi parádéra, amin Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun is részt vesz

A világban zajló gazdasági, biztonsági, társadalmi feszültségek és válságok sajnos oda vezetnek, hogy a világ újra megindult a blokkosodás irányába. Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videójában, azelőtt, hogy útnak indult Pekingbe.
A tárcavezető leszögezte, „mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre”. Mi – folytatta – a kelet-nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár. Hozzátette, a magyar gazdaság teljesítményének egy nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává váltunk.
– A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar-kínai gazdasági együttműködést, hogy hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogy Magyarország még inkább nyertese legyen a civilizált kelet-nyugati együttműködésnek
– jelentette ki Szijjártó Péter.
A külügyminisztérium közleménye alapján kedden az MTI is beszámolt arról, hogy szeptember 3-án Szijjártó Péter képviseli Magyarországot a kínai győzelem napi parádén. Az eseményen mások mellett részt vesz Vlagyimir Putyin orosz elnök, Kim Dzsongun észak-koreai vezető, Robert Fico szlovák miniszterelnök, Alekszandr Lukasenko belorusz elnök és Maszúd Peszeskján iráni elnök, de Pekingbe várják Aleksandar Vucic szerb elnököt is.Robert Fico hamarosan Kínában találkozik Vlagyimir Putyinnal, nem sokkal később pedig Szlovákiában fogadja majd Volodimir ZelenszkijtKim Dzsongun elindult Pekingbe