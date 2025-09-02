A dél-koreai hírszerzés szerint már 2000 észak-koreai katona halt meg Ukrajnában

Oroszország;Észak-Korea;Ukrajna;Dél-Korea;

2025-09-02 12:37:00 CEST

A hírek szerint a phenjani rezsim további 6000 katonát akar Oroszországba küldeni.

Mintegy 2000 észak-koreai katona vesztette már életét az Ukrajna és Oroszország közti háborúban a dél-koreai hírszerzés szerint.

Áprilisban még olyan becslések voltak, hogy az Oroszország mellett, az ukrán erőkkel szemben vívott harcokban legkevesebb 600 észak-koreai katona esett el, de a legújabb információk alapján azóta ez a szám nagyjából 2000-re emelkedett – mondta el újságíróknak kedden I Szongkvün parlamenti képviselő a dél-koreai hírszerző szolgálat (NIS) tájékoztatója után. Új értesülés az is, hogy

Észak-Korea további 6000 katonát tervez küldeni Oroszországba, közülük ezren már meg is érkeztek.

Észak-Korea áprilisban erősítette meg hivatalosan, hogy csapatokat küldött Oroszországba. Phenjani közlés szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető ezt a lépést szent küldetésnek tekinti a két ország barátságának megerősítése érdekében.

Észak-Korea júliusban is megerősítette Oroszország támogatását az Ukrajna elleni háborúban. Kim Dzsongun és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Vonszan kikötővárosban tartott megbeszélésén elhangzott, hogy a feleknek „minden stratégiai kérdésben azonos a véleményük”, és Phenjan „kész feltétel nélkül támogatni és bátorítani az orosz vezetés által az ukrán válság kiváltó okainak kezelésével kapcsolatban hozott valamennyi intézkedést”.

Moszkva és Phenjan 2024-ben stratégiai partnerségről állapodott meg, amely kölcsönös katonai segítségnyújtást tartalmaz arra az esetre, ha a két ország valamelyikét megtámadnák. Dél-Korea és nyugati országok titkosszolgálatai szerint

Phenjan tavaly több mint tízezer katonát küldött Oroszországba, és a Kurszki régióban vetették be őket, ahol az ukrán erők sikeres betörést hajtottak végre.

Emellett Phenjan tüzérségi lőszert, rövidebb és hosszabb hatótávolságú rakétákat és ezek rendszereit szállította Oroszországnak.

Az észak-koreai vezető szerdán Pekingben részt vesz a második világháború nyolcvan évvel ezelőtti befejezésének emlékére rendezendő katonai díszszemlén, amellyel Japán kapitulációját ünneplik. Kim Dzsongun a kínai elnök meghívására utazik Kínába, a rendezvényen jelen lesz további mintegy 25 külföldi vezető, köztük Vlagyimir Putyin orosz államfő is. Magyarországot Szijjártó Péter képviseli a kínai győzelem napi parádén.