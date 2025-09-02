A dél-koreai hírszerzés szerint már 2000 észak-koreai katona halt meg Ukrajnában

Mintegy 2000 észak-koreai katona vesztette már életét az Ukrajna és Oroszország közti háborúban a dél-koreai hírszerzés szerint.
Áprilisban még olyan becslések voltak, hogy az Oroszország mellett, az ukrán erőkkel szemben vívott harcokban legkevesebb 600 észak-koreai katona esett el, de a legújabb információk alapján azóta ez a szám nagyjából 2000-re emelkedett – mondta el újságíróknak kedden I Szongkvün parlamenti képviselő a dél-koreai hírszerző szolgálat (NIS) tájékoztatója után. Új értesülés az is, hogy
Észak-Korea további 6000 katonát tervez küldeni Oroszországba, közülük ezren már meg is érkeztek.
Észak-Korea áprilisban erősítette meg hivatalosan, hogy csapatokat küldött Oroszországba. Phenjani közlés szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető ezt a lépést szent küldetésnek tekinti a két ország barátságának megerősítése érdekében.Észak-Korea hamarosan további csapatokat küldhet Oroszországba
Észak-Korea júliusban is megerősítette Oroszország támogatását az Ukrajna elleni háborúban. Kim Dzsongun és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Vonszan kikötővárosban tartott megbeszélésén elhangzott, hogy a feleknek „minden stratégiai kérdésben azonos a véleményük”, és Phenjan „kész feltétel nélkül támogatni és bátorítani az orosz vezetés által az ukrán válság kiváltó okainak kezelésével kapcsolatban hozott valamennyi intézkedést”.
Moszkva és Phenjan 2024-ben stratégiai partnerségről állapodott meg, amely kölcsönös katonai segítségnyújtást tartalmaz arra az esetre, ha a két ország valamelyikét megtámadnák. Dél-Korea és nyugati országok titkosszolgálatai szerint
Phenjan tavaly több mint tízezer katonát küldött Oroszországba, és a Kurszki régióban vetették be őket, ahol az ukrán erők sikeres betörést hajtottak végre.
Emellett Phenjan tüzérségi lőszert, rövidebb és hosszabb hatótávolságú rakétákat és ezek rendszereit szállította Oroszországnak.Kim Dzsongun megmondta Szergej Lavrovnak, hogy Észak-Korea feltétel nélkül Oroszországot támogatja az Ukrajna elleni háborúban
Az észak-koreai vezető szerdán Pekingben részt vesz a második világháború nyolcvan évvel ezelőtti befejezésének emlékére rendezendő katonai díszszemlén, amellyel Japán kapitulációját ünneplik. Kim Dzsongun a kínai elnök meghívására utazik Kínába, a rendezvényen jelen lesz további mintegy 25 külföldi vezető, köztük Vlagyimir Putyin orosz államfő is. Magyarországot Szijjártó Péter képviseli a kínai győzelem napi parádén.Szijjártó Péter elindult a kínai győzelem napi parádéra, amin Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun is részt veszKim Dzsongun elindult PekingbeRobert Fico hamarosan Kínában találkozik Vlagyimir Putyinnal, nem sokkal később pedig Szlovákiában fogadja majd Volodimir Zelenszkijt