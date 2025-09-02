Robert Fico hamarosan Kínában találkozik Vlagyimir Putyinnal, nem sokkal később pedig Szlovákiában fogadja majd Volodimir Zelenszkijt

Robert Fico;Oroszország;Kína;Szlovákia;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Hszi Csin-ping;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-02 09:25:00 CEST

Utazása során Hszi Csin-ping kínai elnökkel is egyeztetni fog.

Hétfőn elindult Kínába Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztetni fog – derül ki az Új Szó cikkéből.

A lap felidézi, a találkozó tényét a hétvégén erősítette meg Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, de egyelőre nem tudni, pontosan milyen témákról is egyeztet majd egymással a két politikus.

Az MTI korábban Hong Lei kínai külügyminiszter-helyettes közlése alapján arról számolt e, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására 26 külföldi vezető vesz részt a kínai győzelem napja pekingi megemlékezésén. Pekingben szeptember 3-án rendeznek katonai díszszemlét a második kínai-japán háború és a második világháború végének emlékére. A kínai külügyminisztérium bejelentése szerint ezen részt vesz Robert Fico és Vlagyimir Putyin mellett Kim Dzsongun észak-koreai vezető, Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök és Maszúd Peszeskján iráni elnök, de Pekingbe várják Aleksandar Vucic szerb elnököt is.

A Kyiv Independent eközben arról számol be, hogy Robert Fico a kínai látogatását követően, pénteken Szlovákiában találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ez azért is érdekes, mert a szlovák miniszterelnök korábban kizárta egy ilyen találkozó lehetőségét, mondván, nincs rá ok, és azt állította, hogy az ukrán elnök „gyűlöli” őt.