Robert Fico hamarosan Kínában találkozik Vlagyimir Putyinnal, nem sokkal később pedig Szlovákiában fogadja majd Volodimir Zelenszkijt

Hétfőn elindult Kínába Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztetni fog – derül ki az Új Szó cikkéből.
A lap felidézi, a találkozó tényét a hétvégén erősítette meg Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, de egyelőre nem tudni, pontosan milyen témákról is egyeztet majd egymással a két politikus.
Az MTI korábban Hong Lei kínai külügyminiszter-helyettes közlése alapján arról számolt e, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására 26 külföldi vezető vesz részt a kínai győzelem napja pekingi megemlékezésén. Pekingben szeptember 3-án rendeznek katonai díszszemlét a második kínai-japán háború és a második világháború végének emlékére. A kínai külügyminisztérium bejelentése szerint ezen részt vesz Robert Fico és Vlagyimir Putyin mellett Kim Dzsongun észak-koreai vezető, Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök és Maszúd Peszeskján iráni elnök, de Pekingbe várják Aleksandar Vucic szerb elnököt is.
A Kyiv Independent eközben arról számol be, hogy Robert Fico a kínai látogatását követően, pénteken Szlovákiában találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ez azért is érdekes, mert a szlovák miniszterelnök korábban kizárta egy ilyen találkozó lehetőségét, mondván, nincs rá ok, és azt állította, hogy az ukrán elnök „gyűlöli” őt.Robert Fico Szlovákiát ajánlotta egy leendő béketárgyalás helyszínéül Vlagyimir Putyinnak, aki ezt nem ellenezte Volodimir Zelenszkij: Jó, hogy Robert Fico hazajött a vietnámi luxusnyaralásából, így szembesülhet a saját hibáivalVolodimir Zelenszkij szlovákul üzent Robert Ficónak a moszkvai út után, a pozsonyi kormányhivatal előtt több százan tüntettek