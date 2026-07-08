Jürgen Klopp bemutatkozik

A Tottenham elleni idegenbeli találkozón mutatkozik be Jürgen Klopp a Liverpool kispadján. A tréner a Dortmundnál a 4-3-3-as felállást részesítette előnyben, most várhatóan a 4-3-2-1-as stratégiaa mellett dönt: a csatár, Sturridge mögött Lallanát és Courtinhót szerepeltetheti.