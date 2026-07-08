A magyar miniszterelnök a NATO-csúcson négyszemközt beszélt Donald Trumppal is.
A pozícióra 94 pályázó jelentkezett.
Nyugodt, nyitott rendezvényt tartanak, a Tisza párt elnöke további részleteket is ígér az adócsökkentési terveiről és a milliárdosok megadóztatásáról. Gyurcsány Ferenc szólt, hogy nem lesz ott.
Fischer Iván a 2016-17-es évadban három, a Fesztiválzenekarhoz közel álló karmesternek ad lehetőséget arra, hogy a BFZ élén mutatkozzanak be a magyar közönségnek.
Győzelemmel debütált az olasz labdarúgó-bajnokságban Nagy Ádám, aki kezdőként lépett pályára a Bolognában.
A Tottenham elleni idegenbeli találkozón mutatkozik be Jürgen Klopp a Liverpool kispadján. A tréner a Dortmundnál a 4-3-3-as felállást részesítette előnyben, most várhatóan a 4-3-2-1-as stratégiaa mellett dönt: a csatár, Sturridge mögött Lallanát és Courtinhót szerepeltetheti.