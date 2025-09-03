Minden marad a régiben, sem a NAT-on, sem a kompetenciamérésen nem akar változtatni a Belügyminisztérium

oktatás;Magyarország;változás;Belügyminisztérium;kompetenciamérés;

2025-09-03 05:50:00 CEST

A Nemzeti alaptanterv (NAT) felülvizsgálata folyamatos, de ez nem jelent változtatási kötelezettséget – közölte a Belügyminisztérium a Népszava érdeklődésére.

Lapunk azt követően fordult a tárcához, miután a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott: a törvények szerint ötévente felül kell vizsgálni a NAT tartalmát, vagyis a 2020-ban bevezetett új alaptanterv esetében idén, és ha szükséges, módosítani kell rajta.

Ugyanakkor a PSZ szerint a felülvizsgálat még nem történt meg, vagy legalábbis nem tudni róla. Pedig Totyik Tamás PSZ-elnök úgy véli, szükséges lenne változtatni egyebek mellett a diákok óraszámain, azok ugyanis uniós szinten a legmagasabbak közé tartoznak Magyarországon. A minisztérium szerint viszont nincs olyan előírás a magyar jogrendszerben, amely alapján 2025 szeptemberéig mindezt meg kellett volna tenni. Szerettük volna megtudni azt is, kik végzik a NAT felülvizsgálatát és a vizsgálat eredményei mikor lesznek nyilvánosak, de ezekre a kérdéseinkre nem kaptunk választ.

Érdeklődtünk arról is, a mostani tanévben tervezik-e, hogy a 2026-os kompetenciamérések eredményeit osztályzatokká alakítják át. Korábban ugyanis már 2025 márciusától olyan szabályozást vezetett volna be a kormány, mely szerint a diákok osztályzatokat kaptak volna az országos kompetenciamérésen elért eredményeikre, ezek az érdemjegyek pedig a középiskolai felvételibe is beleszámítottak volna. A terveket még a BM saját mérése szerint is elutasította a szülők többsége (a középiskolás diákok szüleinek 67 százaléka), ezért az előző tanévben azt még nem vezették be.

A Szülői Hang Közösség bíróságon perelte ki a BM felmérésének eredményeit, ahol beszámolójuk szerint a minisztérium képviselője arról beszélt, a negatív visszajelzésekből azt a feladatot határozták meg, hogy szükséges tovább kommunikálni a szülőkkel ezekről a kérdésekről. A Szülői Hang szerint ez azt jelentette, hogy az Orbán-kormány nem vette le a napirendről az elképzeléseit.

A szaktárca most azt válaszolta kérdéseinkre: a kompetenciamérések értékelésében nem történt változás. – Az osztályozás kötelező bevezetéséről döntés nem történt, egyes iskolák saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy a tanulók motivációjának növelése érdekében a diákok tantárgyi osztályzatot kapjanak a kompetenciamérések eredményeire – írták. Vagyis ez várhatóan idén sem lesz kötelező előírás, de egyes iskolákban dönthetnek úgy, hogy osztályzatokat adnak a kompetenciamérés eredményeire.