Minden marad a régiben, sem a NAT-on, sem a kompetenciamérésen nem akar változtatni a Belügyminisztérium

Lapunk azt követően fordult a tárcához, miután a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott: a törvények szerint ötévente felül kell vizsgálni a NAT tartalmát, vagyis a 2020-ban bevezetett új alaptanterv esetében idén, és ha szükséges, módosítani kell rajta.
Ugyanakkor a PSZ szerint a felülvizsgálat még nem történt meg, vagy legalábbis nem tudni róla. Pedig Totyik Tamás PSZ-elnök úgy véli, szükséges lenne változtatni egyebek mellett a diákok óraszámain, azok ugyanis uniós szinten a legmagasabbak közé tartoznak Magyarországon. A minisztérium szerint viszont nincs olyan előírás a magyar jogrendszerben, amely alapján 2025 szeptemberéig mindezt meg kellett volna tenni. Szerettük volna megtudni azt is, kik végzik a NAT felülvizsgálatát és a vizsgálat eredményei mikor lesznek nyilvánosak, de ezekre a kérdéseinkre nem kaptunk választ.Súlyos tanárhiánnyal indult a 2025/2026-os tanév is, a PSZ szerint legalább 16 ezerrel több pedagógusra lenne szükség
Érdeklődtünk arról is, a mostani tanévben tervezik-e, hogy a 2026-os kompetenciamérések eredményeit osztályzatokká alakítják át. Korábban ugyanis már 2025 márciusától olyan szabályozást vezetett volna be a kormány, mely szerint a diákok osztályzatokat kaptak volna az országos kompetenciamérésen elért eredményeikre, ezek az érdemjegyek pedig a középiskolai felvételibe is beleszámítottak volna. A terveket még a BM saját mérése szerint is elutasította a szülők többsége (a középiskolás diákok szüleinek 67 százaléka), ezért az előző tanévben azt még nem vezették be.Több mint százezer pedagógus már túl van a NAT-vizsgán, 471-en megbuktak„Nehéz úgy megszerettetni egy írót, hogy föntről azt mondjuk, hogy tanuljátok, tanítsátok”
A Szülői Hang Közösség bíróságon perelte ki a BM felmérésének eredményeit, ahol beszámolójuk szerint a minisztérium képviselője arról beszélt, a negatív visszajelzésekből azt a feladatot határozták meg, hogy szükséges tovább kommunikálni a szülőkkel ezekről a kérdésekről. A Szülői Hang szerint ez azt jelentette, hogy az Orbán-kormány nem vette le a napirendről az elképzeléseit.Nyilvánosságra hozták a kompetenciamérés eredményeit, matekból és szövegértésből egyre gyengébbek a magyar diákokTorz adatokat adhat a kompetenciamérés, az értékelés során nem szűrik ki a diákok által szándékosan rosszul kitöltött teszteket
A szaktárca most azt válaszolta kérdéseinkre: a kompetenciamérések értékelésében nem történt változás. – Az osztályozás kötelező bevezetéséről döntés nem történt, egyes iskolák saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy a tanulók motivációjának növelése érdekében a diákok tantárgyi osztályzatot kapjanak a kompetenciamérések eredményeire – írták. Vagyis ez várhatóan idén sem lesz kötelező előírás, de egyes iskolákban dönthetnek úgy, hogy osztályzatokat adnak a kompetenciamérés eredményeire.Kezdődik a tanév, évről évre súlyosbodnak a problémák