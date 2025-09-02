Hadházy Ákos: Kemény őszre számítok, feltételeket kellene szabni a 2026-os választás végeredményének az elismeréséhez

Fidesz;Orbán Viktor;tüntetés;ellehetetlenítés;Fleck Zoltán;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;Perintfalvi Rita;

2025-09-02 20:33:00 CEST

A független parlamenti képviselő közölte, nem tör vezető szerepre az ellenzéken belül. Összefoglaló a keddi tüntetésről.

Hadházy Ákos, aki nyáron is rendíthetetlenül autóját és akár az életét is kockáztatva folytatta az Orbán család hatvanpusztai birodalmának bemutatását, már hetekkel ezelőtt bejelentette a tavasszal és a nyár elején megszokottá vált tüntetéseket szeptember 2-án újrakezdik. Kedden így is történt, a Ferenciek terén a korábbiakhoz hasonlóan ismét néhány száz tüntető jelent meg. A független országgyűlési képviselő kijelentette, hogy magát nem tartja az ellenzék vezetőjének, de Magyar Péter nevének említése nélkül elmondta, ha ő ellenzéki vezető lenne feltételeket szabna a hatalomnak a választás végeredményének az elismeréséhez, mert szerinte választást akkor lehet nyerni, ha lesz valódi választás.

Hadházy Ákos kifejtette, nem ismerné el a hatalom győzelmét, ha nem kap lehetőséget az ellenzék a közmédiában, és a kormányon lévők továbbra is milliárdokat költhetnek a választásra. Ez alapján állítja, a jelenlegi parlament nem legitim, mert az előző választás sem volt szabad, ugyanakkor kényszerűen leszögezte, hogy elérték azt az időpontot, amikor be kell látni, hogy 2026-ban megint ugyanolyan feltételekkel vághatnak neki a választásoknak, mint korábban. Bár megérti, hogy a jelenlegi ellenzéki vezetők félnek a ribilliótól, a választók elidegenítésétől, szerinte sokkal többet kell követelni a valódi választásokat, mint eddig. – A cél most nem az, hogy jobb legyen, hanem, hogy ne legyen rosszabb, és az önöknek köszönhető parázsra ne öntsön olajat a hatalom – közölte a tüntetőkkel a parlamenti képviselő.

– Ha az Orbán-kormány benyújtja és megszavazzák az ellehetetlenítési törvényt, leszünk többen is. Kemény őszre számítok – hangsúlyozta Hadházy Ákos, felidézve, hogy megpróbálták Hatvanpusztán lesodorni, életveszélyes helyzetbe hozni. Szerinte érdemes komolyan venni a hatalom fenyegetéseit, és nem szabad annyiban hagyni a kínai arcfelismerő rendszerek ellenzék elleni esetleges bevetését, a demokrácia leépítését, és emlékeztetett, hogy a Budapest Pride szervezői ellen büntetőeljárás zajlik. A fő kérdés szerinte továbbra is az marad, hogy egy esetleges elcsalt választás után hányan fognak tüntetni, de addig, ha a kormány részéről keményítések jönnek, jó jelnek kell tekinteni, mert az azt mutatja, hogy a vesztüket érzik. Hadházy Ákos azt is bejelentette, hogy szerdán közli, mikor szervez ismét buszos látogatást Hatvanpusztára, jövő kedden Dunaújvárosban, két hét múlva pedig ugyanitt, a Ferenciek terén lesz demonstráció.

Perintfalvi Rita teológus, akit hamisított szexvideóval próbált meg lejáratni a kormánypárti propaganda, színpadra lépve azzal kezdte, hogy a helyszínen van az a provokátor, aki ellen már büntetőfeljelentést tett, és megdöbbentő, hogy csak testőrséggel jelenhet meg a nyilvánosság előtt. Beszédében Alekszej Navalnij börtönében meghalt orosz ellenzéki vezetőtől idézett, aki egyik írásában arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszországban sem puccsal került hatalomra a rezsim, hanem a nép ültette oda őket. Párhuzamot vont az orosz és a magyarországi helyzet között. – Fleck Zoltán jogtudós ellen büntetőfeljelentést tett az „ávós miniszter” (Lánczi Tamásra gondolhatott, aki a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke – a szerk.), egy csinovnyik majdnem meggyilkolta Hadházy Ákost. Ki adta ki a parancsot, ki a felelős? – tette fel a kérdést. Szerinte mindenki ott van a célkeresztben, akik elmerik mondani az igazságot a hatalomról.

Perintfalvi Rita a fideszes szavazókhoz is fordult, és felvetette: meddig tűrik el, ami itt történik Magyarországon. Felidézte, hogy milyen gusztustalan videóval próbálták meg őt lejáratni, nőiségében meggyalázva, és sajnálatosnak nevezte, hogy a nők meggyalázására hazánkban van igény. Megszólította az ügyben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest és a „nőügyekkel nem foglalkozó” Orbán Viktor kormányfőt, aki pedig – ahogy fogalmazott – most elbújik 85 éves édesapja mögé. Perintfalvi Rita szerint a miniszterelnök méltatlan a hatalomra, és arra, hogy egy országot vezessen. Felidézte az idei nyáron a fiatalok szinte mindenütt felharsanó véleménynyilvánítását: „Mocskos Fidesz”. A tüntetők, ahogy a demonstráció során többször is, ugyancsak rázendítettek a „slágerre”.

A demokráciát féltő véleménye miatt meghurcolt Fleck Zoltán, az ELTE jogászprofesszora arról beszélt, hogy nem érdemes félni, ő nem érzi magát áldozatnak, és elmondhatja a véleményét a maradék szabad sajtónak. Szerinte az ellene indított lejárató kampány segített is abban, hogy szélesebb körben elmondhassa a véleményét – Ne hagyjuk a valóságot teljesen kifordítani, a normális Magyarországot próbáljuk meg újraépíteni. A hatalom folyamatosan erőszakolja meg a náluk gyengébbeket, miközben minket vádolnak. Ők a közbeszédet, a kultúrát pusztítják, elveszik gyerekeinktől az oktatás, a fejlődés lehetőségét. Egész létük merő csalás és hazugság. Vádoljuk őket erőszakkal, hazaárulással, nemzeti függetlenségünk sárba tiprásával, a kultúra, az ország elpusztításával – fűzte hozzá Fleck Zoltán. Szerinte ki kell mondani: „Szabad független, civilizált, európai Magyarországot akarunk!” Rnnek ma a magyar kormány az egyetlen akadálya.

A Ferenciek terén felszólat még Simkó Edit tanár, civil aktivista, aki most a felnőtteknek nyitotta meg a 2025-2026-os tanévet, hozzátéve, a vizsga jövő tavasszal lesz. Szerinte addig is ki kell állniuk magukért, a megtámadottakért. Azt tanácsolta az aktivistatársainak, hogy szűrjék ki az álhíreket, a hamis információkat, ne higgyenek a mesterséges intelligenciás propagandának, és a végső cél, hogy Magyarországon minden magyar állampolgár otthon érezhesse magát.

– Kurvára elegem van – jelentette ki Vida Kata, egy Lengyelországban, Krakkóban élő nő, aki hazajár a Hadházy-tüntetésekre, akinek legfőképpen abból van elege, hogy hazánk egyre távolodik a Nyugattól, és egyre közelebb kerül Oroszországhoz. Onnantól látja, hogy baj van, amikor ukrán származású volt férje, három és fél évvel ezelőtt közölte, megindultak az orosz tankok a hazája felé, s a hivatalos magyar politika azóta az ukránok ellen hangolja a közvéleményt. – „Lengyel magyar két jóbarát, Orbán Viktor, kurva anyád!” – fejezte be a dühös nő.

A tüntetés végén a résztcvevők a Magyar Rádió egykori józsefvárosi, Pollack Mihály téri épülete elé vonultak, ahol a helyi szerveztek tiltakozást a rombolás, a műemlékpusztítás ellen.