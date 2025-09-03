bevándorlás;segítség;Egyesült Államok;Pentagon;eljárások;jogászok;

2025-09-03 00:35:00 CEST

A Pentagon katonai jogászaival gyorsítják fel a bevándorlási eljárásokat az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma egyelőre csak fél évre 600 jogászt vezénylik át bevándorlási bírónak az igazságügyi tárcához, hogy feldolgozzák a felhalmozódott 3,5 milliónyi ügyet.