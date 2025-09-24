„Az írástudók után most a jogászok árulták el Magyarországot, a hazugság és az őrület szintje olyan, mint a világháborúban”

Nem kellemes, ha külföldi ügynöknek bélyegzik az embert, és felrakják a Soros-listára. Hegedűs Arno jogásszal ez történt pályakezdése idején, de több sorstársával együtt bízott a jogrendszerben, és végül pert nyertek a Figyelő ellen. De nem ez volt az egyetlen keserű tapasztalata a hazai közéletben, és a jogásztársadalomnak is meglátta már az árnyoldalait. Szerinte a hazugságokra épülő Orbán-rendszer össze fog omlani, csak félő, hogy ez a legtöbb jó szakembert már külföldön találja, mert az Európai Unió tág hazát kínál számukra. Hegedűs Arno is járt Hollandiában, nemzetközi jogász végzettséggel tért haza. Egyelőre még itthon van, és próbálja pozitívan szemlélni a helyzetet. Egyre kevésbé sikerül.