Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma egyelőre csak fél évre 600 jogászt vezénylik át bevándorlási bírónak az igazságügyi tárcához, hogy feldolgozzák a felhalmozódott 3,5 milliónyi ügyet.
Nem kellemes, ha külföldi ügynöknek bélyegzik az embert, és felrakják a Soros-listára. Hegedűs Arno jogásszal ez történt pályakezdése idején, de több sorstársával együtt bízott a jogrendszerben, és végül pert nyertek a Figyelő ellen. De nem ez volt az egyetlen keserű tapasztalata a hazai közéletben, és a jogásztársadalomnak is meglátta már az árnyoldalait. Szerinte a hazugságokra épülő Orbán-rendszer össze fog omlani, csak félő, hogy ez a legtöbb jó szakembert már külföldön találja, mert az Európai Unió tág hazát kínál számukra. Hegedűs Arno is járt Hollandiában, nemzetközi jogász végzettséggel tért haza. Egyelőre még itthon van, és próbálja pozitívan szemlélni a helyzetet. Egyre kevésbé sikerül.
„A bírói személyes integritást sajnos aláássa az átalakított szervezetből adódó kiszolgáltatottság és annak érzete.”
Magyarország Ügyészsége a honlapján november 5-én közzétett (lásd illusztrációnkat) szűkszavú kommünikében adott tájékoztatást a Deák Ferenc-díj (?) szokásostól - Deák Ferenc születése (október 17.) napjától - időben eltérő, a szakmai és a társadalmi nyilvánosság kizárásával történt, november 4-i átadásáról. A késlekedés oka indokkal nem párosult. A jól értesültek szerint azonban a díjátadó-ünnepségnek meg kellett várnia a legfőbb ügyész november 4-i (újra)megválasztását.
Nemcsak közeli haverok és bizalmasok, de régi, jól bevált jogászok is segítik az Orbán-kormányt, amely - úgy tűnik - hálózatszerűen, egyszerre több vonalon is alkalmazza kedvenceit, persze közpénzből. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tavalyi szerződéseiből ugyanakkor az is kiderült, a miniszter szomszédjának alkalmazásán túl jut a baráti újságírók "támogatására" is.
Jogi- és etikai aggályok is felmerültek a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) december 12-re összehívott közgyűlése kapcsán, ahol a tervek szerint az alapszabály sporttörvényhez igazított megváltoztatása mellett a tisztújításra is sor kerül. Lapunk értesülése szerint jogászok a közgyűlés elhalasztását javasolják, az MPB hallgat.