Tűz volt egy soproni társasházban, négy embert a tűzoltók menekítettek ki

2025-09-03 06:36:00 CEST

Összesen tizennyolc embernek kellett elhagynia az épületet.

Tűz keletkezett egy soproni társasház pincéjében, az épületet – melynek lépcsőháza megtelt füsttel – tizennyolc embernek kellett elhagynia. Közülük négyet a tűzoltók menekítettek ki, a helyszínre érkeztek a mentők is – közölte kedd éjszaka a katasztrófavédelem.

A Táncsics Mihály utcai társasház pincéjében elektromos rollerek és használati tárgyak égtek az egyik helyiségben. A lángokat a soproni és a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók fékezték meg.

A katasztrófavédelem közölte, egy embert létra segítségével egy első emeleti erkélyről, kettőt ablakon keresztül hoztak le, egy lakót pedig menekítő álarc használatával kísértek ki az épületből. Az egységek két kutyát, valamint egy macskát is kimentettek.