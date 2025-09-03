Gyertyagyújtással emlékeztek Miskén a meggyilkolt kislányra

polgármester;megemlékezés;emberölés;gyermekgyilkosság;gyertyagyújtás;drogkereskedelem;Miske;

A Kalocsához közeli községben a helyiek összefogással kifizetnék a temetés költségeit. Közben kiderült, hogy az emberöléssel gyanúsított férfival nyomára a vele bujkáló barátnő telefonja vezette a hatóságokat.

Kedd este 7 órától gyertyagyújtást és megemlékezést tartottak Miskén, ahol hétfőn meggyilkolták a 22 hónapos kislányt – írja a 24.hu. A portál tudósítása szerint az eseményen Serföző Csaba, a község polgármestere is felszólalt, mindenkit nyugalomra intett a brutális bűncselekmény miatt felbolydult településen, és arra kérte, hogy ne legyen veszekedés, vita. A lap szerint a megemlékezésen a helyiek jelezték, hogy együtt kifizetik a kislány temetésének költségeit. Többen felszólaltak, hogy összefogással a drogkereskedőket is szeretnék elűzni a településről.

Mi is beszámoltunk az országot felháborító gyermekgyilkosságról, arról, hogy elfogása után őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, az anya élettársának, aki a gyanú szerint végzett egy 22 hónapos kislánnyal Miskén. A lapunknak nyilatkozó gyermekpszichológus szerint a kislány szemtanú bátyjának szakember segítségére lesz szüksége a történtek feldolgozásához, a kriminálpszichológus pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy kisebb településeken sokszor előfordul, hogy mindenki a másikra vár, senki sem akar bejelentő lenni, ha családon belüli erőszakot lát.

Mint megírtuk, órákon át tartó keresés után a gyermek holttestét egy futballpálya mögött lévő keresztnél, a babakocsijától nem messze találták meg. Utána egy hajtóvadászatban elfogták J. Dávidot, aki a kislány három és fél éves bátyjának jelenlétében követte el a gyilkosságot. A kisfiú a Blikk szerint otthon azt mondta a felnőtteknek, hogy nevelőapja megütötte a kislányt, aki nem kelt fel többet.

Az RTL Híradó szerint miután a gyerek ágakkal és levelekkel letakarva a sűrű növényzetbe rejtett holttestét megtalálták, az élettárs, J. Dávid eltűnt. A férfit kedd délelőtt a falu egyik lakatlan házában találták meg. – Egy barátnője volt vele, az ő telefonját mérték be a nyomozók, ez segítette az elfogást. A Bors korábban még úgy értesült, hogy a saját apja adta fel a férfit.