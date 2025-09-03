Mindent megtesz a végrehajtói kar, hogy ne kelljen fizetnie egykori szerződéses partnerének, a cég megelégelte az időhúzást

Kúria;végrehajtás;inkasszó;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2025-09-03 07:10:00 CEST

A Sysdata inkasszót kért a kar ellen, hogy megkapja a kétmilliárdját.

Újabb fordulat történt abban a példa nélküli ügyben, amely arról szól, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) a jogerős bírósági ítélet ellenére sem akar fizetni egykori szerződéses partnerének, a Sysdata szoftvercégnek – tudta meg a hvg.hu.

A portál felidézi, augusztus közepén elindult a végrehajtási eljárás, a kar 2015-ös létrehozása óta példátlan eset oka pedig az, hogy az MBVK nem fizette ki teljesen egy informatikai fejlesztéssel általa megbízott cég munkáját, mire az bírósághoz fordult.

A bíróság jogerősen megítélt 1,1 milliárd forintot és kamatait, így a járulékos költségekkel a végrehajtói kar fizetnivalója kétmilliárd forint a Sysdata PSE Kft. felé.

A fizetést előíró jogerős ítélet ellen a kar nemrég felülvizsgálati kérelmet adott be, amiről majd a Kúria dönt. Korábban első és másodfokon is a pénzét követelő cégnek igazat adó döntés született, sőt egy másik jogerős, a Kúria által jóváhagyott ítélet szerint a kar jogsértően bontotta fel öt éve a szerződést. A kar tehát a Kúriától várja a fizetést előíró jogerős ítélet felülvizsgálatát, és közben a végrehajtás felfüggesztését kéri, mondván, a tartozás kiegyenlítése súlyosan veszélyeztetné a működést. Csakhogy az eredménytartalékban 9,6 milliárd forintja volt még tavaly év végén, így bőven lenne miből rendezni az adósságot.

A hvg.hu szerint a felülvizsgálati kérelemből az is kiderült, miért nem akar fizetni a kar:

másra költené a pénzt, méghozzá egy nagyszabású, nyolcmilliárd forintosra becsült informatikai fejlesztése.

Pedig ugyanezzel bízta meg annak idején a Sysdatát is, a félkész projektet azonban leállította, és hosszú pereskedés után ezért kell most fizetnie.

Közben a Sysdata által indított végrehajtási folyamat is megrekedt, mert az elsőként kijelölt végrehajtó elfogultságra hivatkozva visszaadta az ügyet, így az szeptember 2-án másik végrehajtóhoz került. A portál megjegyzi, ez a kizárólag időhúzásra jó forgatókönyv benne volt a levegőben, bár a sorozatos elfogultsági bejelentések felvetnék a joggal való visszaélés gyanúját és tovább rombolnák a karnak a Völner–Schadl-botrány miatt megtépázott tekintélyét.

A Sysdata viszont hamar megunta ezt az időhúzó taktikát, és

szeptember 2-án a bíróságtól egy külön letiltó végzést, inkasszót kért a kar ellen, hogy megkapja a kétmilliárdját.

A cég ugyanis annak ellenére, hogy van egy hatályos végrehajtási folyamat, kérhet külön átutalási végzést a kar bankszámlájára a követelt összeg erejéig.