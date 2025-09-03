A jegyzőhiány miatt levélben kért segítséget a Fővárosi Törvényszék elnöke

jegyző;bíróságok;OBH;Fővárosi Törvényszék;Tatár-Kis Péter;

Erőforrásaik végére értek – hangsúlyozta Tatár-Kis Péter, hozzátéve, a helyzeten az átcsoportosítás és a kollégák önként vállalt túlórája sem segít.

Augusztus elején levélben fordult Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék (FT) elnöke a többi törvényszék és az ítélőtáblák elnökeihez, segítséget kérve tőlük a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) tapasztalható nehézségek miatt. Ezek ugyan régóta fennállnak, de elmondása szerint most már olyan kevés a jegyző (50 tárgyaló bíróra mindössze 25 jut), hogy a helyzeten az átcsoportosítás és a kollégák önként vállalt túlórája sem segít – tudta meg a hvg.hu.

Ahogy az FT elnöke fogalmazott, erőforrásaik végére értek.

„Hiába az önkéntes munkavégzés, hiába az iratok kerületi bíróságok közötti mozgatása, a tárgyalásokon diktált jegyzőkönyvek leírási feladatait saját erőforrással előreláthatóan az év végéig csak jelentős csúszással vagy egyáltalán nem tudjuk megoldani”

– írta a portálhoz eljutott dokumentumban. Hogy az összeomlást elkerüljék, Tatár-Kis Péter azt kérte a többi bíróságtól, mérjék fel, be tudnak-e szállni év végéig heti 30 órában a jegyzőkönyvezésbe. A segítséget nem ingyen kérik, de hogy mennyit fizethetnek érte, azt csak később tudnák megmondani.

A hvg.hu kérdésére az FT is elismerte, hogy a levél valós, és ahhoz Tatár-Kis Péter megkapta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének támogatását (a levélben ez szóbeli támogatásként szerepel). Mint írták, a céljuk annak felmérése volt, hogy egyáltalán van-e erre szabad kapacitás az intézményrendszerben, és ha igen, mekkora. A beérkezett adatok összegzése és kiértékelése még nem zárult le, az elnökök a múlt hétig jelezhették, hányan érdeklődtek a lehetőség iránt.

Az FT azt is elismerte, hogy évek óta folyamatosan keresnek munkatársakat a PKKB büntető ügyszakára, és bár mostanában egyre többen jelentkeznek, az új kollégákat sokáig tart betanítani. Éppen ezért addig lesz szükségük a külső segítségre, amíg „a béremelés hatására” felvett újoncok bele nem tanulnak az önálló munkába.

„A PKKB bíráinak és igazságügyi alkalmazottainak már évek óta erőn felül kell teljesíteniük ahhoz, hogy a jogszabályokban rögzített eljárási határidőket be tudják tartani, ez a megfeszített munkavégzés azonban a továbbiakban már arra az időre sem várható el, amíg az új kollégák betanulnak. Ezért kértünk erre az átmeneti időszakra külső segítséget”

– tették hozzá.

A hvg.hu szerint ugyanakkor a szervezeten belül dolgozók ezt máshogy látják, véleményük szerint a külső jegyzőkönyvezés semmit nem fog megoldani, viszont tovább növeli majd a feszültséget a vidéki és az agyonterhelt fővárosi munkatársak között. Utóbbiak egyetlen fillért sem kapnak a hétvégi és a késő esti túlórákért, azoknak viszont, akik munkaidejükben majd PKKB-s jegyzőkönyveket írnak le távmunkában, a tervek szerint külön pótlékot fizetnek.

Az OBH a portálnak azt írta, kiemelten foglalkozik a központi régió bíróságainak helyzetével, hiszen itt koncentrálódik az ügyek 40 százaléka. Ezen belül folyamatosan vizsgálják, hogy egy-egy adott szervezeti egység problémáinak megoldásához elég-e a belső intézkedés, vagy külső erőforrások bevonására is szükség van. Idén pedig feltárják, hogy a központi régió bíróságainak milyen többleterőforrásokra van szükségük.

A Fővárosi Törvényszékhez hat járásbíróság tartozik, ezek közül a PKKB a legnagyobb.