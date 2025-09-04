Apáti Bence gyávának és opportunistának nevezte az oroszlányi iskola igazgatóját

„Semmi baj azzal, ha valaki gyáva, opportunista, a 444-től és a Telextől rettegő nyuszika, (majdnem sz.rt írtam, de mégiscsak egy hölgyről van szó) ha otthon, a négy fal között csinálja”– írta Apáti Bence a Facebook-oldalán. A fideszes influenszer posztja mellé mellékelte a Telex hírét, miszerint az oroszlányi iskola igazgatója elhatárolódott a Mohamedet emlegető polgármestertől.
Mint arról beszámoltunk, az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanévnyitóján Takács Károly, a város fideszes polgármestere – akit az iskola hívott meg az ünnepségre –, miután az elsősöket köszöntötte, azt mondta, de jó, hogy nincs köztük Mohamed.
Az iskola igazgatója később elhatárolódott a fideszes polgármestertől. „Sajnálom, hogy az iskola tanévnyitóján olyan mondat hangzott el, amely bántó lehetett. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy iskolánkban minden gyermek egyformán értékes, vallási, vagy kulturális háttértől függetlenül" – szögezte le Fehérvári Mónika. A kormánypártok soraiból azonban nemcsak Apáti Bence, hanem korábban például Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is védelmébe vette Oroszlány polgármesterét.