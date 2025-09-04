A Mohamed a magyar utónévkincs része lett, anyakönyvezhető a Musztafa és a Sugárka is

Mohamed;Magyar Közlöny;új keresztnevek;Hankó Balázs;utónevek;

2025-09-04 07:58:00 CEST

Oroszlány fideszes polgármestere és Menczer Tamás vélhetően nem örül, ahogy Kósa Lajos sem, aki korábban nehezményezte, hogy adható férfinév például a Legolász.

Szerdán késő este megjelent a Magyar Közlönyben az a Hankó Balázs által aláírt, csütörtöktől hatályos rendelet, amelyben a kultúráért és innovációért felelős miniszter a 13 nemzetiségi és a magyar utónevekre vonatkozó jegyzékről döntött – írja a Telex.

„Az utónévkincs a nemzeti identitás részét képezi. Kifejezi az adott nemzet összetartozását, hordozza annak nyelvi kultúráját és hagyományait” – olvasható a rendeletben. A 36 oldalas jegyzékben 2691 lánynév és 2012 fiúnév közül lehet válogatni.

Az anyakönyvezhető férfi utónevek között helyet kapott például az Ahmed, a Musztafa és – remek időzítéssel – a Mohamed is, utóbbinak pedig különösen nagy jelentősége van az elmúlt napok eseményei fényében.

Az anyakönyvezhető lánynevek közt egyébként megtalálható immár a Sugárka, a Dzsenisz, de a magyar utónévkincs része lett az Amarillisz, Ifigénia, Elif és Jetti is. A lap megjegyzi, Kósa Lajost véleményét vélhetően nem kérték ki a jegyzék összeállításakor, hiszen a Legolász, a Kandida és az Orália is bekerült az engedélyezett nevek közé. Pedig pont a fideszes országgyűlési képviselő volt az, aki tavasszal benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely alapján a Nyelvtudományi Kutatóközpont helyett a kultúráért felelős miniszter dönthet az anyakönyveztethető utónevekről.

Mint arról beszámoltunk, az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanévnyitóján Takács Károly, a város fideszes polgármestere – akit az iskola hívott meg az ünnepségre –, miután az elsősöket köszöntötte, azt mondta: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed.” Az iskola igazgatója később elhatárolódott a fideszes polgármestertől. „Sajnálom, hogy az iskola tanévnyitóján olyan mondat hangzott el, amely bántó lehetett. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy iskolánkban minden gyermek egyformán értékes, vallási, vagy kulturális háttértől függetlenül” – szögezte le Fehérvári Mónika. A kormánypártok soraiból azonban Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója kiállt Oroszlány polgármestere mellett.