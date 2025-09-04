A BRFK befejezte a nyomozást a meggyilkolt amerikai nő ügyében

18+;Budapest;gyilkosság;BRFK;nyomozás;emberölés;

2025-09-04 09:14:00 CEST

A rendőrség vádemelési javaslatot tett az ügyészségen az emberölés elkövetésével megalapozottan gyanúsított ír férfival szemben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) befejezte a nyomozást a tavaly novemberben a fővárosban meggyilkolt amerikai nő ügyében, és vádemelési javaslatot tett az ügyészségen az emberölés elkövetésével megalapozottan gyanúsított ír férfival szemben – közölte a BRFK csütörtökön a rendőrség honlapján.

Azt állapították meg, hogy az ír férfi egy belvárosi szórakozóhelyen kötött alkalmi ismeretséget későbbi áldozatával. „Közös megegyezéssel mentek fel a férfi bérelt lakásába a VII. kerületben, ahol az elkövető megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt. Felvételeket is készített magatehetetlen áldozatáról, amit a rendőrök megtaláltak mobiltelefonján” – olvasható a BRFK közleményében.

A nyomozók a gyanúsított internetes keresési előzményeit is ellenőrizték. Kiderült, hogy a férfi rákeresett, hogy a budapesti rendőrség miként kezeli az eltűnési ügyeket, hol vannak térfigyelő kamerák a fővárosban, valamint hogy egy erdőben a vaddisznók megeszik-e a holttestet.

A tájékoztatás szerint a gyanúsított a büntetőeljárás során végig letartóztatásban volt. Igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai vizsgálatnak is alávetették, a szakértők nem állapítottak meg büntethetőséget kizáró okot. A BRFK nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – írták.

Mint arról lapunk is beszámolt, a 31 éves Mackenzie Elizabeth Michalski tavaly november 5-én este tűnt el egy budapesti szórakozóhelyről. A rendőrség köztéri kamerafelvételek alapján azonosította a feltételezhető tettest, az akkor 37 éves M. L. T. ír állampolgárt, akivel az eltűnt nőt több szórakozóhelyen is együtt látták. A férfit a VII. kerületben, bérelt lakásánál fogták el november 6-án este. A BRFK nyomozói emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki M. L. T.-t, aki vallomást tett: beismerte, hogy megölte a nőt, ugyanakkor azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. A gyanúsított a kihallgatása után megmutatta azt is, hova rejtette a holttestet.

A férfi egy szórakozóhelyen ismerkedett meg későbbi áldozatával, majd egy másik szórakozóhelyre is átmentek, ahol táncoltak, „közelebb kerültek egymáshoz, majd a lány úgy döntött, hogy felmegy a férfi lakásába”, ahol intim kapcsolatba kerültek, és eközben végzett a lánnyal a férfi. Ezután igyekezett eltüntetni a gyilkosság nyomait: az apartmanjában kitakarított, a holttestet egy ruhásszekrénybe rejtette, amíg elment egy bőröndöt venni. Ezután a lány testét a bőröndbe rakta, majd autót bérelt, és a bőrönddel a csomagtartóban elindult a Balaton felé. Szigliget külterületén, egy erdős részen rejtette el áldozatát, majd visszatért Budapestre.