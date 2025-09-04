Nincs magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút-balesetnek

baleset;Portugália;Külgazdasági és Külügyminisztérium;Lisszabon;

2025-09-04 14:33:00 CEST

A magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának, a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal – közölte Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön.

A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés. A szóvivő kiemelte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.

Mint arról beszámoltunk, a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki. A halálos áldozatok száma csütörtökön 17-re emelkedett, miután a 23 sérült közül ketten meghaltak. Portugália nemzeti gyásznapot hirdetett, a tragédia körülményeinek feltárására több vizsgálat is indult.

Margarida Castro Martins, a lisszaboni polgári védelmi ügynökség vezetője újságíróknak azt mondta, hogy a halottak mind felnőttek voltak. Az áldozatokat nem nevesítette, ahogy az állampolgárságukról sem adott tájékoztatást, amit azzal indokolt, hogy először a hozzátartozóikat értesítik.