Nincs magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút-balesetnek

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának, a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal – közölte Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön.
A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés. A szóvivő kiemelte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.16-ra nőtt a lisszaboni siklóvasút-baleset halálos áldozatainak száma
Mint arról beszámoltunk, a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki. A halálos áldozatok száma csütörtökön 17-re emelkedett, miután a 23 sérült közül ketten meghaltak. Portugália nemzeti gyásznapot hirdetett, a tragédia körülményeinek feltárására több vizsgálat is indult.
Margarida Castro Martins, a lisszaboni polgári védelmi ügynökség vezetője újságíróknak azt mondta, hogy a halottak mind felnőttek voltak. Az áldozatokat nem nevesítette, ahogy az állampolgárságukról sem adott tájékoztatást, amit azzal indokolt, hogy először a hozzátartozóikat értesítik.Kisiklott egy lisszaboni siklóvasút, 15-en meghaltak