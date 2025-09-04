Az ÁSZ elnöke a jegybanki botrányról: Amikor eljön a számonkérés, az erős emberek nem lesznek ott

Állami Számvevőszék;felelősségrevonás;Windisch László;MNB-botrány;

2025-09-04 15:30:00 CEST

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen tartott előadásában szóba került a Magyar Nemzeti Bank botránya is.

A 444 cikke szerint az ÁSZ elnöke egy ponton az igazgatóságok, kuratóriumi tagok felelősségéről beszélt és a következőképpen fogalmazott:

„Az ne tévesszen meg senkit, hogy van egy erős ember a kuratóriumban, akinek mindig érvényesül az akarata. Az se tévesszen meg senkit, ha kívülről van egy ilyen erős ember. Amikor eljön az igazság pillanata és a számonkérés, akkor ők nincsenek ott. Akkor személyes felelősség van, és egyéni felelősségre vonás.”

Windisch László ismertette, hogy a jegybanki botrányban a számvitelileg el nem számolt veszteség meghaladhatja a 150 milliárd forintot, miközben minden érintett társaságot testületek és hatóságok vizsgáltak. Ezen a ponton tért rá a személyes felelősség ügyére. Mint fogalmazott:

„ezért szeretnénk üzenni az ilyen testületekben lévőknek, mivel nagyon sok helyen vannak még alapítványok, igazgatósági tagok állami tulajdonú társaságoknál. Személyi felelőssége van mindenkinek. Aki egy ilyen pozíciót elvállal, kurátor lesz egy egyetemet fenntartó vagy bármilyen alapítványban, igazgatósági tagságot vállal, az személyes felelősséget vállal”.

Az ÁSZ elnöke kifejtette, hogy büntetőjogi szempontból sem volt rendben, ahogy a jegybanki alapítványok a közpénzeket kezelték, s noha az alapgondolat szerinte még érthető volt, de az MNB alapítványaihoz kapcsolódó cégháló és a befektetési struktúra teljesen átláthatatlan volt. Ilyen rendszert nem lehet egyszerűen működtetni és nemcsak az átláthatóság veszett el, hanem a tényleges befolyás is a vagyon fölött - mondta, majd egy hasonlattal élve hangsúlyozta, hogy „ha mindent feltettem a pirosra, és nem jött be, az már hanyag kezelés”.

Windisch László rámutatott, hogy 2019 és 2023 között 204 milliárd forintot költött a Matolcsy György elnökölte jegybank luxus- és presztízsingatlanokra, teljes kontrollnélküliség mellett, bármiféle érdemi felügyelet nélkül.

UPDATE

Nemrég kaptunk egy levelet az ÁSZ-tól, amely fájlalja, hogy lapszemlénkben csak az MNB-t emeltük ki. Az állami szerv állítása szerint Windisch László ÁSZ-elnök az előadásában általánosságban beszélt arról, hogy a közpénzeket kezelők felelőssége – akár testületként, akár személyükben, legyen szó igazgatósági, felügyelőbizottsági vagy kuratóriumi tagokról – általánosságban fennáll, függetlenül a felső vezetők felelősségétől. Az elmondottakból nem következik az, hogy a felső vezetők felelőssége és számonkérése az ilyen esetekben elmarad.