Megöltek egy 67 éves nőt Soroksáron, a fiát elfogta a rendőrség

Budapest;gyilkosság;Soroksár;XXIII. kerület;

2025-09-04 19:34:00 CEST

A szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.

Megöltek egy nőt Soroksáron csütörtök délután, a budapesti rendőrök a helyszínen elfogták a fiát, aki a gyanú szerint megkéselte édesanyját – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ügyeletére csütörtökön, 16 óra 30 perc körül több bejelentés is érkezett arról, hogy a főváros XXIII. kerületében egy férfi a lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt.

A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.