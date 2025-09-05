Folyamatban van a felelősségre vonás a kecskeméti repülőtérről ellopott MiG–29-es alkatrészek ügyében

repülőtér;lopás;Kecskemét;Honvédelmi Minisztérium;MiG-29;

2025-09-05 12:32:00 CEST

A rendőrségi nyomozás mellett fegyelmi felelősségre vonás is zajlik a honvédségnél, de az ügy részletei 30 évig titkosak.

A Momentum országgyűlési képviselője, Tompos Márton augusztusban írásbeli kérdést küldött a Honvédelmi Minisztériumnak a kecskeméti repülőtérről ellopott MiG–29-es alkatrészek ügyében. Az ellenzéki politikus arra volt kíváncsi, pontosan mit loptak el, ki felel az objektum őrzéséért, tájékoztatták-e a NATO által is használt repülőtéren történtekről a szövetségeseket, szigorítanak-e az őrzésen, illetve történt-e felelősségre vonás. Vargha Tamás államtitkár válaszából pedig kiderült:

a belső vizsgálat eredményeként „felelősségre vonás is folyamatban van”.

A válaszban azonban nem szerepelt, hogy kit vonnak felelősségre a történtek miatt. Az államtitkár Tompos többi kérdésére sem adott választ, aminek a hvg.hu szerint az az oka, hogy a honvédségről szóló törvény szerint a honvédelmi szervezetek személyi állományára és haditechnikai eszközeire vonatkozó adatok „honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből a keletkezésüktől számított 30 évig nem nyilvánosak”.

Az ügy előzménye, hogy július végén ismeretlenek jutottak be a kecskeméti katonai repülőtérre, ahonnan ellopták a MIG-29-es vadászgépek lokátoralkatrészeit. A lokátortér a repülő orrkúpja mögött található, így azt is meg kellett rongálniuk, hogy hozzáférjenek. Mellesleg a behatolók úgy jutottak be a reptérre, hogy egyszerűen átvágták a drótkerítést és felhajtották.

Az esetet követően a honvédelmi tárca közölte, vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön, kit terhel felelősség az ügyben. Azt közölték, hogy a betöréses lopást követően, már jóval az erről megjelent híreket megelőzően azonnal belső vizsgálatot indított Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, illetve nyomozás kezdődött.

Azt is állította az illetékes minisztérium, hogy az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. A tárca szerint a régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették. A múlt hónap végén pedig a minisztérium küzleményében tudatta, fegyelmi eljárás indult az ügyben és a rendőrségi nyomozás is folyamatban van.