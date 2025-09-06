Négy gyanúsítottja van a Jókai utcai házomlásnak

rendőrség;gyanúsítás;Jókai utcai házomlás;

2025-09-06 10:09:00 CEST

Mindannyian tagadnak.

Négy embert gyanúsít a rendőrség a Jókai utcai házomlás ügyében - tudatta a rendőrség honlapján közzétett közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Arról az épületről van szó, amely homlokzati falának egy része néhány tetőszerkezeti elemmel együtt az utcára dőlt 2022. június 27-én. Az omlás magával sodorta az alatta lévő erkélyek párkányzatát is, a törmelék pedig a Jókai utcán közlekedőkre, az ott parkoló gépkocsikra, illetve az úttestre zuhant. A balesetben négyen megsérültek, hárman könnyebben, az Operettszínház egyik táncművésze pedig életveszélyesen, ő súlyos gerinc-, koponya- és belső sérüléseket szenvedett. Öt autó totálkáros lett.

A házomlás kissé meglepő módon nem akasztotta meg a tetőtér-beépítést. Miután az építtető szakértői véleménnyel igazoltan elhárította a veszélyhelyzetet az építési munkaterületen, a kormányhivatal engedélyt adott a kivitelezési tevékenység folytatására. A kormányhivatal akkor azt közölte a Népszavával, hogy „az omlást követően két alkalommal tartott helyszíni szemlét az érintett ingatlanon, valamint az e-építési naplóban is folyamatosan távoli ellenőrzést végez”. A veszélytelenítése után néhány nappal a lakók is visszatérhettek otthonaikba. A tetőterében azóta elkészült a 15 darab luxuslakás, amelyeket már 2023-ban darabonként 150-400 millió forintos áron készültek értékesíteni.

A rendőrség mostani közleménye szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított nyomozást az ügyben. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be - ismertették. A nyomozás eredményeképpen négy embert gyanúsítanak:

a statikus tervezőmérnök a gyanú szerint nem végezte el folyamatosan a statikai ellenőrzéseket, és nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét,

a műszaki vezető a gyanú szerint nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról,

a generáltervezőt azzal gyanúsítják, hogy nem bocsátott az építtető rendelkezésére az építkezéshez bontási tervet is tartalmazó kivitelezési tervdokumentációt,

a kivitelezőnek pedig a rendőrség szerint kötelessége lett volna biztosítani a munkavédelmi intézkedéseket.

A bűncselekmény elkövetését mind a négy gyanúsított tagadja. A BRFK a nyomozás során keletkezett iratokat vádemelési javaslattal elküldte az ügyészségnek.