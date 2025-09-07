Orbán Viktor meghívta, Kapu Tibor is elmegy Kötcsére

Orbán Viktor;meghívás;kötcsei találkozó;Kapu Tibor;

2025-09-07 08:47:00 CEST

Nem azért, hogy politizáljon.

Nem azért megy, hogy politizáljon, de Orbán Viktor meghívására részt vesz a Fidesz hagyományos kötcsei piknikjén Kapu Tibor – derül ki abból az interjúból, amelyet a Telexnek adott a második magyar űrhajós. A döntést Kapu Tibor azzal magyarázta, hogy amit a HUNOR programban létrehoztak, az az olvasatában „mindenképpen” politikán fölül áll. – Én politizálni nem fogok, nincsenek pártpolitikai és hasonló vágyaim, viszont a miniszterelnök meghívott, ő Magyarország választott miniszterelnöke, én egy kiválasztott űrhajós vagyok, szerintem egészen természetes, hogy beszélünk, és ha meghív egy ilyen rendezvényre, elmegyek – fűzte hozzá.

Kapu Tibornak volt egy hosszú beszélgetése Orbán Viktorral még a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, ahol a missziója, az Axiom-4 által elvégzett 60 kísérlet közül 25-öt végzett el. Ekkor a miniszterelnök politika nélkül indított, de aztán erősen politizálásba hajló kérdéseket is feltett, amiről a magyar űrhajós korábban elmondta, hogy a NASA-nak szigorú szabályai vannak arra, hogy pontosan miről lehet, és miről nem lehet egy ilyen szituációban beszélni. – Amikor a miniszterelnök úrral beszélgettünk, ami egy hatalmas megtiszteltetés volt, és az első ilyen interjú volt odafent, én úgy emlékszem vissza, hogy az első nyolc-tíz perc nagyon jó hangulatban telt, és mindketten igyekeztünk belecsempészni annyi humort a kérdéseinkbe és válaszainkba, amennyit csak lehet, ami pedig azután következett, az elég nagy meglepetés volt a számomra, de szerintem jól megoldottuk mindketten a feladatot – mondta diplomatikusan.

Kapu Tibor a bevallása szerint egyébként nem sokat tud a kötcsei piknikről, az ő szemében ez Orbán Viktor személyes csapatépítője. Ha ilyen helyre elmegyek, akkor nem azért megyek, hogy politizáljak, az teljesen egyértelmű. Minden magyart képviselek, nem kettő millió magyar, nem tízmillió magyart, hanem tizenöt millió magyart – jelentette ki. Azt már korábban kizárta, hogy politikai pályára lépjen, magát pedig nemzeti űrhajósként új állatfajnak tartja. – Itt még bőven van definíciós dolgunk. El kell tudni dönteni, meg kell tudni határozni, hogy egy űrhajós az mi a nép szemében. Én nagyon remélem azt, hogy egy teljes nemzetet tudunk büszkévé tenni, és el tudjuk kerülni, hogy mindenféle skatulyába belekerüljünk – próbált menekülőutat találni.