Az egész világ félreértette Robert Brovdit, Ukrajna most nem a Barátság kőolajvezetékre mért csapást

2025-09-07 18:21:00 CEST

A Reuters, illetve a Magyarországon a Telex által is átvett tévedéssel szemben a Robert Brovdi (Bródi Róbert) vezette ukrán drónflotta vasárnap hajnalban nem a Magyarországra és Szlovákiába nyersolajat szállító Barátság (Druzsba) vezetékrendszert, hanem az Acélló (Sztalnoj Kon) nevű, főleg benzin- és gázolaj szállítására használt oroszországi központot bombázta szombat éjjel és vasárnap hajnalban – vette észre lapunk. Az ukrán sajtóban ez Robert Brovdi Telegram-üzenetének megfelelően mindenhol helytállóan szerepel, az RBC-Ukraine és a The Kyiv Independent is az Acélló, vagyis az oroszországi Brjanszki területen fekvő Najtopovicsi közelében lévő állomás elleni támadásról számolt be.

A belarusz határ menti Acélló kulcsfontosságú a belarusz maziri és navapolacki finomító olajtermékeinek oroszországi belföldi szállítása, az orosz hadsereg üzemanyagellátása szempontjából,

és már csak azért sem kellene összetéveszteni a Barátsággal, mert amíg előbbiben Oroszországba, utóbbiban onnan kifelé áramlik két teljesen különböző anyag.

A félreértésre az adhatott okot, hogy a Brjanszki területen a nyersolajat – tehát nem olajterméket – szállító Barátság is keresztülhalad.

A Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról írt, hogy az oroszországi energiainfrastruktúra elleni éjszakai támadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.

Ezt a Népszava kérdésére a Mol is megerősítette.

Szakértők szerint a Robert Brovdi vezette ukrán drónflotta a 2025. augusztus 21. éjjeli támadással sem elsősorban Magyarország és Szlovákia, sokkal inkább az oroszokat ellátó belarusz finomítók és az orosz kikötők nyersolajellátását igyekezett bénítani, mindazonáltal ekkor a Barátság kőolajvezetéken egy időre leállt a szállítás Szlovákia és Magyarország felé, az Orbán-kormány pedig kitiltotta hazánk, illetve a schengeni övezet területéről Robert Brovdit.