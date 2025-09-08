Tovább terjeszkedik a NER-kedvenc.
A Lajta esetében Mosonmagyaróvárnál elképzelhető, hogy meg kell nyitni a szükségtározót - közölte Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
A Dunán a Budapest alatti szakaszon az elsőfokú árvízvédelmi szintet meghaladó, illetve megközelítő tetőző vízállás mellett várható az árhullám levonulása.
Árad a Sajó, a Dráva és a Mura is.
Több esetben riasztották a tűzoltókat patakokon kialakult villámárvizek miatt, Szombathelyen, Kenézen, Vasváron, valamint több Körmend és Szentgotthárd környéki településen pedig az utcáról és a mezőgazdasági területekről a házak udvarába, garázsokba és pincékbe beáramló esővíz okozott gondot.
Árhullám alakult ki a hétvégén, a csapadékos időjárás hatására a Rábán és a Murán, valamint a folyók vízgyűjtő területein - tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kedden az MTI-t. Az elmúlt 24 órában a Rába vízgyűjtőjén 15-30 milliméternyi csapadékot mértek; a nagyobb érték a vízgyűjtő terület déli részén hullott.
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság másodfokú jeges árvíz elleni védekezési készültséget rendelt el a Rábán - közölte kedden Bíróné Dugmanits Ágnes védelemvezető-helyettes.
A búvárok fél napot keresték a folyóban az elsüllyedt Lanciát, aminek tulajdonosa feltehetően nem húzta be a kéziféket, ezért gurulhatott a jármű a Rábába. Az autót éjfél előtt sikerült kiemelni. A mentés idejére lezárták a győri Rába kettős hidat. - írja a Kisalföld.
Belegurult egy személyautó a Rábába Győrben kedd délelőtt, az elsüllyedt járművet csáklyákkal is keresik a tűzoltók - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedden.
Több mint kétszáz méter hosszú, a teljes meder szélességét elzáró, egybefüggő uszadéktorlaszt távolítottak el Ikervárnál a Rábából egy hónap alatt, a fauszadék veszélybe sodorhatta volna a települést is - közölte a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője csütörtökön a helyszínen, terepszemlével egybekötött sajtótájékoztatón.
Az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintjét meghaladó vízállással tetőzhet a Rába szombat hajnalban Körmendnél - tájékoztatta a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központi védelemvezető-helyettese.
Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el szombat délelőtt a Rába szentgotthárdi szakaszán - közölte a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója.
A vaol.hu információi szerint a holttest a hétvégi folyótakarítás során került elő. A fél éve eltűnt szentgotthárdi asszony tetemére egy Rába-parti takarítócsapat bukkant.
Vasárnap este hat órától már se a Dunán, se a Rábán nincsen érvényben árvízvédelmi készültség; a regionális vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint mindkét folyón további jelentős apadást várnak a következő 24 órában.
Győr-Moson-Sopron megye folyói közül csak a Rábán várható komolyabb árhullám az utóbbi napok heves esőzései után - derül ki a regionális vízügyi igazgatóság honlapján közzétett tájékoztatóból.
Apad a Rába és a Lajta, ha utóbbi nagyon lassan is, áll az Észak-dunántúli vízügyi Igazgatóság honlapján hétfőn délelőtt közzétett tájékoztatóban.
A szerda délutáni tetőzés óta már mintegy 10 centimétert apadt Mosonmagyaróvárnál a Lajta, a Rába szintje a csúcshoz képest 70 centit csökkent Ragyogónál, és a folyó gyors ütemben apad, ezért több szakaszon is mérsékelték a készültség szintjét.
Több mint húsz centiméternyit apadt a Rába vízszintje szerda reggelre Sárvárnál a kedd esti 380 centiméteres tetőzéshez képest. A Csörnöc-völgyben mezőgazdasági területek állnak víz alatt, de ott is lassú apadás kezdődött - tájékoztatta szerda délelőtt a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az MTI-t.
Néhány helyen apadnak a folyók, a legtöbb területen azonban továbbra is másod- és harmadfokú védekezés volt érvényben kedd délután. A Rábán mától harmadfokú készültséget rendeltek el. A védelmi munkálatok mellett az árvízkárosultakon is segítenek: ötven kitelepített család kap adományokat. Az időjárás is kedvez a védekezésnek, az előrejelzések szerint a hét második felében nem várható számottevő csapadék.
Harmadfokú árvízvédelmi készültség lép életbe kedd 18 órakor a Rába több szakaszán - közölte az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője.
A Rábán a harmadfokú készültség szintje feletti tetőzésre számítanak a szakemberek a Vas és Győr-Moson-Sopron megye határán fekvő Ragyogónál, de lejjebb, Vágnál és Árpásnál is - közölte az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kedd délelőtt a honlapján.
Több dunántúli települést elmosott a heves esőzések hatására keletkezett árvíz a hétvégén. Több mint kétszáz kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget a magyarországi folyószakaszokon. Több mint 200 embert kellett a hétvégén ideiglenesen kitelepíteni lakóhelyéről. A Rába és a Pinka mentén, több mint tizenhárom kilométeren a legmagasabb, harmadfokú készültség van érvényben. A Dráván 56,4 kilométeren másodfokú, továbbá több mint 149 kilométeren - a Dunán, a Lajtán, a Murán, a Zala folyón, valamint a Principális-csatornán - elsőfokú készültség mellett védekeznek a szakemberek. Az elöntött terület nagysága 6100 hektár, ebből 1300 hektár vetés-szántó.
Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön a Rába szentgotthárdi és körmendi szakaszán a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
Győr térségében tetőzéshez közeli a Rába vízszintje; a folyón lassú apadás várható - tette közzé honlapján vasárnap az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
A Rábán már csaknem 25 kilométernyi folyószakaszon van érvényben első- és másodfokú árvízvédelmi készültség - közölte az Országi Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kedden az MTI-vel.