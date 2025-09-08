Már megint egyszer a víz az úr

Több dunántúli települést elmosott a heves esőzések hatására keletkezett árvíz a hétvégén. Több mint kétszáz kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget a magyarországi folyószakaszokon. Több mint 200 embert kellett a hétvégén ideiglenesen kitelepíteni lakóhelyéről. A Rába és a Pinka mentén, több mint tizenhárom kilométeren a legmagasabb, harmadfokú készültség van érvényben. A Dráván 56,4 kilométeren másodfokú, továbbá több mint 149 kilométeren - a Dunán, a Lajtán, a Murán, a Zala folyón, valamint a Principális-csatornán - elsőfokú készültség mellett védekeznek a szakemberek. Az elöntött terület nagysága 6100 hektár, ebből 1300 hektár vetés-szántó.