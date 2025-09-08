Fábry Sándor nem hallgatott Bayer Zsoltra, ő is ott volt Kötcsén

Fábry Sándor;Kötcse;Bayer Zsolt;kötcsei találkozó;

Miután a humorista januárban bejelentkezett a Kossuth-díjra, a fideszes publicista kiosztotta őt, értésére adva, hogy a kötcsei pikniken sem akarja többé látni.

Bayer Zsolt kritikája ellenére Fábry Sándor ott volt a kötcsei pikniken – vette észre Skrabski Fruzsina Facebook-posztját a 24.hu. Skrabski Fruzsina szintén ellátogatott az eseményre, és mások mellett a humoristával is lőtt egy szelfit.

Az ügy előzménye, hogy Fábry az év elején egy interjúban arról beszélt: az RTL jobba megbecsülte őt, mint a „királyi televízió.” A beszélgetésben arra a kérdésre, mit szeretne, annyit felelt, hogy Kossuth-díjat, majd amikor a műsorvezető megismételte a kérdést, azt mondta: – Ezektől semmit, drágám. Megszólalásaiért kapott hideget-meleget, Bayer például kegyetlenül nekiment a humoristának, és közölte vele: Kötcsén sem akarja többé látni.

Azonban úgy tűnik, hiába írta januári publicisztikájában a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a következőket: „Ön, Fábry úr, minden évben ott púposkodik közöttünk Kötcsén, beb…va hülyeségeket beszél, végtelenül nagyképű és arrogáns, miközben a teljesítménye úgy tíz éve egyenlő a nullával. De legalább amióta kormányzunk, egyetlen egyszer sem állt ki egyetlen egy ügyben sem mellettünk. Biztos nem volt rá ideje, mert lássuk be, nem kis elfoglaltság azt a két és fél milliárdocskát felvenni és elkölteni.”

