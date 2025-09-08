Fábry Sándor nem hallgatott Bayer Zsoltra, ő is ott volt Kötcsén

Bayer Zsolt kritikája ellenére Fábry Sándor ott volt a kötcsei pikniken – vette észre Skrabski Fruzsina Facebook-posztját a 24.hu. Skrabski Fruzsina szintén ellátogatott az eseményre, és mások mellett a humoristával is lőtt egy szelfit.
Az ügy előzménye, hogy Fábry az év elején egy interjúban arról beszélt: az RTL jobba megbecsülte őt, mint a „királyi televízió.” A beszélgetésben arra a kérdésre, mit szeretne, annyit felelt, hogy Kossuth-díjat, majd amikor a műsorvezető megismételte a kérdést, azt mondta: – Ezektől semmit, drágám. Megszólalásaiért kapott hideget-meleget, Bayer például kegyetlenül nekiment a humoristának, és közölte vele: Kötcsén sem akarja többé látni.Kossuth-díjat szeretne Fábry Sándor, de „ezektől” semmit nem várBayer Zsoltnál volt a fityfülütty, a NER nevében kegyetlenül ki is osztotta a Kossuth-díjra vágyó Fábry Sándort
Azonban úgy tűnik, hiába írta januári publicisztikájában a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a következőket: „Ön, Fábry úr, minden évben ott púposkodik közöttünk Kötcsén, beb…va hülyeségeket beszél, végtelenül nagyképű és arrogáns, miközben a teljesítménye úgy tíz éve egyenlő a nullával. De legalább amióta kormányzunk, egyetlen egyszer sem állt ki egyetlen egy ügyben sem mellettünk. Biztos nem volt rá ideje, mert lássuk be, nem kis elfoglaltság azt a két és fél milliárdocskát felvenni és elkölteni.”
