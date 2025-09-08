Marco Rossi: A legfontosabb, hogy a játékosok kihajtsák magukat a pályán

labdarúgás;Telki;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;vb-selejtezők;magyar-portugál;Szoboszlai Dominik;

2025-09-08 14:45:00 CEST

A magyar-portugál mérkőzés kedden 20.45-kor kezdődik a belga Erik Lambrechts sípjelére a telt házas Puskás Arénában.

Marco Rossi szövetségi kapitány ugyan a világ egyik legerősebb csapatának tartja a portugált, ennek ellenére bízik abban, hogy a magyar labdarúgó-válogatott jó eredményt érhet el a keddi világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

"Nekünk az a feladatunk, hogy koncentráltak maradjunk és magunkra összpontosítsunk. Hatalmas közönség lesz, sok gyerekkel a lelátókon. Remélem, a végén is tudnak majd mosolyogni még ha a világ egyik legerősebb csapata is lesz az ellenfelünk"

- mondta a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető.

"Nagyon örülnék, ha jó eredményt érnénk el, ha pontokat szereznénk. Tudom, hogy rengeteg nehézséggel állunk szemben, de meg kell próbálni nyerni, vagy minimum egy döntetlent elérni.

A legfontosabb, hogy a játékosok kihajtsák magukat a pályán. Ha egy futballistának nincs az egekben a motivációja, amikor lehetősége nyílik olyan csapattal játszani, amely tele van világklasszisokkal és egy olyan legenda van benne, mint Cristiano Ronaldo, akkor rossz munkát választott".

A hatvanéves Rossi kifejtette, hogy amíg Portugália bárkit pályára küld a keretéből, az semmiféle változást nem okoz minőségben, addig a magyarok nem rendelkeznek ilyen játékosállománnyal. Ennek ellenére úgy vélte, ha ügyesek lesznek és szerencsések is, akkor pozitív eredménnyel zárhatnak.

"Az egész országot képviseljük, ezért fontos, hogy emelt fővel jöhessünk le a pályára, akár nyerünk, akár kikapunk. A reményt nem szabad elveszíteni, mert a futballban bármi megtörténhet, még ha az valószínűbb is, hogy Portugália ellen kikapunk"

- mondta a Rossi, aki Szoboszlai Dominik kapcsán arról beszélt, hogy nemcsak a keret legjobb futballistája, hanem egy nagy egyéniség is, aki tudja kezelni a nyomást, ezért szeretnék olyan pozícióba hozni, ahol a lehető legtöbbet van nála a labda.

Rossi szerint noha a közönség optimistább a kijutási esélyeket illetően, szerinte ugyanakkor nem jobb a helyzet, mint a korábbi években. Azt viszont hangsúlyozta, a nemzeti együttes rendkívül fontos pontot szerzett Írországban, amit ahhoz hasonlított, mint amikor az előző Európa-bajnoki selejtezősorozatban a magyarok értékes 0-0-s döntetlent értek el Montenegróban

A magyar-portugál mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, kedden 20.45-kor kezdődik a belga Erik Lambrechts sípjelére a telt házas Puskás Arénában, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.