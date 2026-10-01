A magyar labdarúgó-válogatott győzelmi kényszerben fogadja pénteken a grúz csapatot, ugyanis a siker elmaradása esetén alaposan megcsappanna az esély a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióból.
A magyar-portugál mérkőzés kedden 20.45-kor kezdődik a belga Erik Lambrechts sípjelére a telt házas Puskás Arénában.
Tizenhét játékossal kezdi el a felkészülést a magyar labdarúgó-válogatott jövő hétfőn Telkiben a június 11-től tizenegy különböző országban (köztük Magyarországon a Puskás Arénában) zajló Európa-bajnokságra.
A fővárosban milliárdokért focipályákat rendelő labdarúgó szövetség Telkiben akart felújíttatni egy épületet, ám volt rá elegendő forrása.
Munkához láttak a pénteki barátságos találkozóra készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai Telkiben. A cél az, hogy a tétmérkőzésekre formába lendüljön az együttes.
Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány irányításával, de már Georges Leekens jelenléte mellett készül Luxemburg és Costa Rica ellen a magyar labdarúgó-válogatott kerete Telkiben.
A magyar labdarúgó-válogatott keretének öt tagja már Telkiben készül az Oroszország elleni barátságos mérkőzésre és az andorrai világbajnoki selejtezőre.
Nikolics Nemanja sérülés miatt még azelőtt kiesett a magyar labdarúgó-válogatott Telkiben készülő keretéből, hogy csatlakozott volna a társakhoz, azonban a gólerős támadó hiányában is 29 futballista bízhat abban, hogy lehetőséget kap Bernd Storcktól az Andorra és Svédország ellen következő megmérettetéseken. A kerettagok többsége „mérkőzéssel a lábában” látott munkához az edzőközpontban.
A magyar labdarúgó-válogatott és az U21-es csapat jelenlegi keretének itthon játszó tagjai vasárnap óta Telkiben készülnek az október eleji selejtezőkre. A Svájc és Lettország ellen hangoló felnőtt válogatottal kapcsolatban Bernd Storck szövetségi kapitány tegnap elmondta: Böde Dániel és Priskin Tamás sérülés miatt biztosan nem, Korcsmár Zsolt és Lovrencsics Gergő elképzelhető, hogy nem állhat a nemzeti tizenegy rendelkezésére. Közben Csányi Sándor, az MLSZ elnöke azt várja Storcktól, hogy a lehető legtovább tartsa versenyben a fociválogatottat.
Magyarországon játszó futballistákkal hétfőtől Telkiben készül a Bernd Storck vezette magyar labdarúgó-válogatott a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezőkre. Az első napon sérülések miatt két új játékost hívott be a német szakember, aki a jövőben új stábtagokkal dolgozhat együtt a válogatott élén.
Noha Sipos Jenő, a honi futballszövetség (MLSZ) szóvivője lapunk csütörtöki számában kielégítő választ adott a kérdésre, hogy az itthon megépített edzőtábor helyett miért Ausztriában készül az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, sokan továbbra sem értik: mi a baj Telkivel?
Az elmúlt évi személyijövedelemadó-bevallások adatai szerint összességében 32 milliárd forinttal csökkent a fővárosi és a Pest megyei magánszemélyek adóterhe, miközben összjövedelmük több mint 109 milliárd forinttal nőtt.
Két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a Budakeszit Telkivel összekötő úton hétfő dél körül.
Pintér Attila, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Telkiben megejtett, kétnapos összetartás után egyfelől a januári kinevezése óta eltelt időszakot értékelte tegnapi sajtótájékoztatóján, másfelől előre tekintett a közelgő Európa-bajnoki selejtezősorozatra.
Az új idényben először tart összetartást a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Pintér Attial az Európa-bajnoki selejtező sorozatra készülvén tegnap és ma kék-két tréninget vezényel az itthon futballozók számára Telkiben. A gyakorlásokon 23 játékos vesz részt, köztük a csapat nélküli Koman Vladimir.
Pintér Attila, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Telkiben megtartott első kétnapos összetartását pozitívnak értékelte.
Többféle játékrendszert szeretne begyakoroltatni a magyar labdarúgó-válogatottal Pintér Attila decemberben kinevezett szövetségi kapitány, aki kétnapos összetartást vezényelt 32 NB I-es futballista részvételével.
Megtartotta első foglalkozásait a magyar labdarúgó-válogatott múlt év végén kinevezett kapitánya: Pintér Attila Telkiben 32, többségében olyan játékossal foglalkozott, aki korábban nem szerepelt még a felnőtt válogatottban. A programot egy félórás megbeszélés vezette fel, majd délelőtt és délután keretedzést vezényelt a jelenlévőknek.
A jelek szerint csak a fia békés karácsonya érdekében tért haza egy rövid időre Rékasi Károly.
Telkiben a magyar labdarúgó válogatott megkezdte a sorsdöntő világbajnoki selejtező mérkőzésre való felkészülést Hollandia válogatottja ellen. A hétfői edzést követő sajtótájékoztatón Egervári Sándor szövetségi kapitány elismerte: a magyar játékosok nem tudták feldolgozni a bukaresti meccsen tapasztalt ellenséges hangulatot, de Amszterdamban öröm lesz játszani.