A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda összesen 8,3 milliárd forintot költött hirdetésekre és reklámokra. Érdekesség, hogy darabszámra a Dikh TV-n vásárolta a legtöbb megjelenést a kormány, de még a Pandúr Magazinban és a PC Gurun is hirdettek.
Akik abban bíztak, hogy az ünnep beköszöntével a hazugság helyett győz majd a jog és az erkölcs tisztelete, tévedtek.
Az egyiptomi Sohag Egyetem környezetvédelmi kiadványára hivatkozva a macska- és kutyaadó is szerepel a Tisza párt állítólagos adóterveiről szóló dokumentumban. A felsőoktatási intézmény jelezte, hogy a forrás hamis.
Tilos, de azért csinálják. A kiróható bírság a kiadónak, a Mediaworksnek nem nagy érvágás.
Ez a miniszterelnök szerint a „csendes többség” véleménye.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke szerint az EU azt követeli a tagországaitól, köztük Magyarországtól, hogy különböző megszorítások és adóemelések révén szedje be az orosz-ukrán háború finanszírozására és a háborús felkészítésére szánt összegeket. Ellenzéki polgármesterek közös nyilatkozatban utasították el a felvetéseit.
Nem csemegéztem belőle. Egyszer olvastam. Anyukámnak kutyái vannak. Menczer Tamás már megszakértette. Cicaadó, cicacsomag. Záporoztak a válaszok.
Orbán Balázst az sem zavarja, hogy bíróság mondta ki, a cikk, amelyre a nemzeti konzultációt alapozzák, egy kvázi anonim véleménycikk, amely az Indexen jelent meg.
Milliárdokból indulhat el a „Tisza-adó konzultáció”, ami feltehetően nem a valóságot tükrözi majd.