Szita Károly levélben kérte polgármestertársait, hogy védjék meg a településüket, utasítsák el a Tisza programját

A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke szerint az EU azt követeli a tagországaitól, köztük Magyarországtól, hogy különböző megszorítások és adóemelések révén szedje be az orosz-ukrán háború finanszírozására és a háborús felkészítésére szánt összegeket. Ellenzéki polgármesterek közös nyilatkozatban utasították el a felvetéseit.