Noha még használják, már árulják a BM volt székházát

árverés;székház;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;Belügyminisztérium;

2025-09-08 19:39:00 CEST

Még három napja van letenni a 12,7 milliárd forintos biztosítékot annak, aki licitálna a Belügyminisztérium (BM) korábbi, Lánchídnál lévő irodaházára.

A Széchenyi tér-József Attila utca- Nádor utca, illetve Mérleg utca által határolt több mint 35,4 ezer négyzetméteres tömb, valójában három különálló épületből áll, három külön helyrajzi számon. A belváros egyik legreprezentatívabb részén álló klasszicista és szecessziós stílusú épületek azonban építészetileg és funkcionálisan is egységes struktúrát alkotnak. Így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) is egyben hirdette meg 50,8 milliárd forint kikiáltási áron.

Az egykori bank, majd biztosítószékház az elmúlt években a BM központi székhelyeként működött. Ám a Pénzügyminisztérium feloszlatásával az eredetileg a Varga Mihály vezette tárcának több tízmilliárdért felújított Szentháromság téri neogótikus palota gazda nélkül maradt, így az Orbán-kabinet hirtelen jött ötlettel a jóval nagyobb apparátussal működő belügyminisztériumot költöztette be. (A PM feladatait átvevő Nemzetgazdasági Minisztérium ugyanis a Dürer Park irodaház-komplexumban rendezkedett be, amit 120 milliárdért vett meg a kormány az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealap, illetve a Garancsi István és Scheer Sándor érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. alkotta projektcégtől.)

Pintér Sándor belügyminiszter idén márciusban íratta át a tárca központi székhelyének címét a várbelire, de májusban még azt írták a Népszavának, hogy a József Attila utcában maradt még 153 munkatársuk és a költözéssel nem változott a telephelyek száma. Most ismét rákérdeztünk a belvárosi épületben ragadtak átköltöztetésére. A BM azt közölte, hogy „az ingatlanban 151 fő dolgozik, kiköltözésükre akkor kerülhet sor, amikor számukra az MNV Zrt. kijelöl egy elhelyezési célú ingatlant”. A BM által még használt épületre viszont már a jövő héten licitálni lehet.

Bár Orbán Viktor lánya már kiköltözött gyermekeivel és férjével, Tiborcz Istvánnal az Egyesült Államokba, Orbán vejének cégei és különféle magántőke-alapok által vezérelt üzletei nem állnak le itthon. Erről maga az érintett biztosított mindenkit még a választásokat szinte már szokás szerint megelőző kiköltözés előtt. Júliusban elsőként a Válasz Online szúrta ki az MNV árverésre bocsátandó ingatlanokról szóló listáját, amelyből kiderült, hogy történelmi léptékű, műemlékeket is érintő ingatlaneladásra készül az Orbán-kabinet éppen a Tiborcz István vadászterületeként számontartott pesti belvárosban. Magyar Péter fosztogatásnak nevezte a kiárusítást és arra számított, hogy sok más értékes belváros ingatlanhoz hasonlatosan ezek is a miniszterelnök családtagjaihoz, elsősorban vejéhez, Tiborcz Istvánhoz kerülnek.

Egyelőre nem kapott rá a horogra a vő, vagy csak kivár a jobb üzlet reményében. Az első körben augusztusban meghirdetett árverések eredménytelenül zárultak. Nem kelt el a Miniszterelnöki Kabinetiroda háttérintézményeinek korábban otthonául szolgáló, nem sokkal 7 milliárd forint feletti kikiáltási áron meghirdetett Garibaldi utcai irodaház. Az Országháztól alig egy percre található, 1900 körül épült hat szintes, 7000 négyzetméter körüli ingatlant most újra árverésre bocsátották, de már 700 millió forinttal olcsóbban. Az új kikiáltási ár 6,32 milliárd forint, októberben lehet rá licitálni. Hasonló a helyzet az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának Arany János utca 25. szám alatti 2000 négyzetméteres műemléképületével, amit elsőre 2,18 milliárd forintért kínáltak, most 200 millióval kevesebbről – 1,97 milliárdról - indul a licit. A korábban szintén árverésre bocsátott Alkotmány utca 27. szám alatti 3339 négyzetméteres irodaház sorsáról nincs hír, de árulkodó lehet, hogy – egyelőre - nem került vissza az árverési listára.

A paloták kikiáltási ára már az árcsökkentés előtt is meglehetősen mérsékeltnek volt mondható, de most még faragtak belőle. Az Arany János utcai épület most négyzetméterenként 984 ezerért vihető, a Garibaldi utcai alig valamivel egymillió forint felett. A BM hatalmas Széchenyi térre néző tömbjének kikiáltási ára négyzetméterenként 1,4 millió.

Az MNV árverésre kijelölt három tucatnyi ingatlan között több műemléki, korábban minisztériumoknak helyet adó épület szerepel, köztük a Pénzügyminisztérium egykori Alpár Ignác tervei alapján készült József nádor téri palotája, az adóhatóság Széchenyi rakpart - Akadémia utca határolta tömbje és a Magyar Államkincstár Lechner Ödön által tervezett, Zsolnay cseréppel fedett Hold utcai palotája. Ezekre egyelőre nem lehet licitálni.