A médiahatóság nem jogosult a Facebook, illetve egyéb külföldi székhelyű közösségi médiumok felületein közzétett tartalmak vizsgálatára – közölte Koltay András, a testület elnöke.
Az NMHH épülete előtt demonstrálnak.
A MLSZ a többi között a zöld-fehérek csatárával, Varga Barnabással próbálja meggyőzni a szurkolókat, hogy lehetőleg ne szidják túl alpárian az ellenfelet, mert az UEFA büntet érte.
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfőn elutasította a Kósa Lajos Fidesz-KDNP-s képviselőjelölt kampányvideója miatt benyújtott kifogást - írja az MTI.
Lázár János a külföldiek által az egyik legsűrűbben lakott bécsi kerületet kipécézve akart migránsozni egy kiadósat. Kosz van, piszok van, magyarázta Favoriten kerület egy sétálóutcájában, ahová a 24.hu stábja szintén ellátogatott, hogy megnézze, mi is igaz a miniszter kijelentéseiből. Természetesen nem sok. Amiből, pontosabban akiből tényleg sok van errefelé, az a magyar.
A Fidesz decemberi kongresszusán mutatják majd be Orbán Viktor többnyelvű, a menekültválságról szóló kampányvideóját – tudta meg az Origo. Ráadásul a rendezvény nem a Millenárison lesz.
A nők is tehetnek arról, ha megerőszakolják őket - legalábbis a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság oktató jellegű kisfilmje szerint, amelyben fiatal, szórakozni induló lányok egy csoportját mutatják be, amint "kihívó" öltözékükkel és viselkedésükkel maguk keresik a bajt. A film végén hangsúlyozzák: "Tehetsz róla, tehetsz ellene!". Nőjogi szervezetek szerint elfogadhatatlan a videó áldozathibáztató üzenete, ezért követelik annak visszavonását. A rendőrség szerint azonban a rövidfilmmel nincs baj, ezért nem fogják azt visszavonni, sőt, középiskolákban is bemutatják.
Az Együtt-Pm vezetője Orbán Viktor 2008-as kampánybeszédét "szinkronizálja".