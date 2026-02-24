Nem te tehetsz róla!

A nők is tehetnek arról, ha megerőszakolják őket - legalábbis a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság oktató jellegű kisfilmje szerint, amelyben fiatal, szórakozni induló lányok egy csoportját mutatják be, amint "kihívó" öltözékükkel és viselkedésükkel maguk keresik a bajt. A film végén hangsúlyozzák: "Tehetsz róla, tehetsz ellene!". Nőjogi szervezetek szerint elfogadhatatlan a videó áldozathibáztató üzenete, ezért követelik annak visszavonását. A rendőrség szerint azonban a rövidfilmmel nincs baj, ezért nem fogják azt visszavonni, sőt, középiskolákban is bemutatják.