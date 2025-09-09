Feljelentették Bayer Zsoltot , amiért Krúbi megölésére buzdított a Magyar Nemzetben

garázdaság;feljelentés;Bayer Zsolt;emberölés előkészülete;Krúbi;internetes agresszió;

2025-09-09 15:05:00 CEST

Miután a fideszes publicista egy írásában arról fantáziált, hogy mi mindent fognak lenyomni a rapper torkán, online agresszió, emberölés előkészülete és garázdaság gyanúja miatt feljelentést tettek ellene. Időközben Krúbit is feljelentették a Budapest Parkban előadott monológja miatt.

Egy dunaújvárosi lakos feljelentést tett Bayer Zsolt ellen a helyi ügyészségen internetes agresszió, emberölés előkészülete és garázdaság gyanúja miatt. A feljelentés alapja a Magyar Nemzetben augusztus 25-én megjelent írás, amelyben a kormánypárti publicista fenyegető kijelentéseket tett Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi rapper és édesanyja ellen – számol be az Index.

A „Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán?” című írásának végén a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa kifejti, hogy olyan dolgokat fognak „ledugni” Krúbi torkán, mint „kapanyelet, ásót, kétliteres pillepalackos félédes búfelejtőt, vagy csak egy vágóhídról elhozott lószerszámot”.

A feljelentő szerint Bayer ícikkének utolsó bekezdése explicit fenyegetéseket tartalmaz Krúbi ellen, amelyben „csoportosan elkövetett megölésére felszólító, azt kifejezetten kívánó” kijelentéseket tesz. A szövegben Bayer többes számban fogalmaz, ami a feljelentő értelmezésében csoportos erőszakcselekmény tervezését sugallja.

A beadvány kitér arra is, hogy a publicista írásában Krúbi édesanyja ellen szexuális erőszakra utaló kijelentéseket tett. A feljelentő az Alapvető Jogok Biztosának egy korábbi állásfoglalására hivatkozva kéri a büntetőeljárás megindítását, és a lap szerint sürgős nyomozati cselekményeket kér az „emberölés megakadályozására”.

Ami Krúbit illeti, ellene is tettek már egy feljelentést. Mint arról beszámoltunk, a rapper a múlt pénteki koncertjén a Budapest Parkban aktualizálta az Orbán, verd ki a Ferinek című dalát a következő monológgal: „Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszeppenve / Húsz évig a markában Feri fasza volt a fegyver / De Feri elment, és most ott áll üres kezekkel / Így a mosdó népével szemben védtelen maradt / Az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat / Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis ducit / Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”

A koncert közben egyébként zúgott a 2025-ös fesztiválok menetrendszerű rigmusává vált „Mocskos Fidesz!” is, az akasztás emlegetése után pedig a közönség ovációban tört ki. A rapper sorait Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton elítélte, majd hétfőn a Magyar Nemzet írt arról, hogy a fel-és bejelentéseiről ismert fideszes magánszemély, Tényi István emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál.