Rendőrségi idézést kapott a gyermekfelügyelő, aki kitálalt a szolnoki befogadó otthonban uralkodó állapotokról

rendőrség;gyermekvédelem;Szolnok;idézés;

2025-09-10 05:55:00 CEST

Szabó Csabának mint bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személynek küldték el az értesítést. Ő maga is tett egy feljelentést.

Idézést kapott a rendőrségtől Szabó Csaba, a szolnoki befogadóotthon egykori gyermekfelügyelője. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatósága, mint bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személynek küldte ki az értesítést. Szabó Csaba telefonos érdeklődésére a rendőrségtől nem kapott felvilágosítást arról, mivel vádolhatják. Van ugyan egy feljelentés ellene, egy fiú - aki több gyereket megvert, késsel szaladgált, és a nemi szervét mutogatta – tavaly ugyanis azt állította, hogy Szabó Csaba felpofozta. „A rendőrség és a mentők kiérkezéséig kénytelen voltam lefogni” – mondta korábban lapunknak a gyermekfelügyelő.

De van egy másik lehetőség. Néhány napja tudomására jutott, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője, Mikolyné Kozma Rozália jogi lépéseket tett ellene. Lapunk megkereste a vezetőt, aki az ügyvédjén keresztül tudatta, hogy visszautasítja Szabó Csaba állításait és megtette a jogi lépéseket a volt gyermekfelügyelővel szemben. Az eljárás végéig ezen túl nem kíván nyilatkozni.

Szabó Csaba az a gyermekfelügyelő, aki januárig a szolnoki befogadó otthonban dolgozott, és először az RTL-nek mesélt arról, hogy az intézményből eltávolították azokat a szakembereket, akik jelezték, hogy kollégáik bántalmazzák a gyerekeket. Ebben a műsorban mutatták be azokat a felvételeket is, amelyen az intézményben egy másfél éves kisfiú kendővel volt a radiátorhoz kötve, egy öt éves gyerek csuklóján vagdosás nyoma látszik. Lapunknak pedig arról mesélt Szabó Csaba, hogy egyik kollégája ágyhoz kötözte a 1,5 éves kisgyereket, aki az adott gyerekfelügyelő műszakjában elő sem mert jönni az ágy alól. A belső vizsgálaton ez a kolléga azt mondta, a kikötözést az otthonvezető engedélyezte.

Szabó Csaba elmondta azt is, „az egyik kolléga brutálisan bántotta az egyik srácot, a nyakánál emelte fel, és bedobta a szobába, nekiesett a radiátornak. Szó volt molesztálásról is, erről az intézetis lányok beszéltek neki. Ezzel a hangfelvétellel az otthonvezetőhöz fordult. Majd amikor élt a jelentési kötelezettségével, több szintről fordultak hozzá a felettesei.

„Mit képzelek magamról, hogy kockára teszem az intézmény jó hírnevét, és nem gondolom-e, hogy a feljelentésemmel tönkreteszem a kollégám életét is. Lehordtak azért is, hogy megmutattam a gyerekeknek a gyermekjogi képviselő elérhetőségét. Kijelentették, ezért valószínűleg fegyelmit fogok kapni” – mesélte lapunknak.

Még júniusban megírtuk: a Szolnok megyei befogadó otthonban a nappali kanapéján vagy matracon alszik a gyerekek több mint fele. A kormányhivatal pedig azt kérte, ne utaljanak be több gyereket a rendszerbe. A szolnoki befogadó otthonba a megyében kiemelt, gyakran bántalmazott vagy elhanyagolt gyerekek kerülnek.

Szabó Csaba most lapunknak elmondta, Mikolyné Kozma Rozália ellen ő is feljelentést tett, mégpedig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon közfeladattal való visszaélés miatt. Állítása szerint a szakszolgálati vezető kijelentette, megakadályozza, hogy más gyermekvédelmi intézményben elhelyezkedjen. Szabó Csabát azóta több helyről visszautasították. Az SZGYF-nél a vizsgálat folyamatban van, az eredmény várhatóan szeptember végére lesz meg.