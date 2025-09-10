Donald Trump megígérte Katarnak, hogy nem lesz több izraeli támadás

Izrael;felfüggesztés;Doha;Hamász;közvetítés;vezetők;légicsapás;Katar;tűzszüneti tárgyalások;

2025-09-10 07:08:00 CEST

Úgy tűnik, az izraelieknek nem sikerült végezniük a célba vett Hamász-delegációval. A támadást az Európai Unió is nemzetközi jogsértésként ítélte el, a dohai vezetést az amerikaiak beszélték le arról, hogy felfüggessze a közvetítést az izraeliek és a palesztinok között.

Katar miniszterelnöke és külügyminisztere, Mohammed Abdulrahman Al Táni sajtótájékoztatón közölte, hogy országa ugyan folytatja a közvetítési erőfeszítéseket, de fenntartja a jogot, hogy válaszoljon az izraeli támadásra, amelyet fordulópontnak nevezett a Közel-Keleten – Úgy gondoljuk, hogy ma egy sorsdöntő pillanathoz érkeztünk. Az egész régiónak reagálnia kell az ilyen barbár cselekedetekre – idézte az arab politikus bejelentését a The Times of Israel.

Korábban diplomáciai források azt közölték, hogy Katar átmenetileg felfüggeszti a közvetítést Izrael és a palesztin szélsőséges terrorszervezet, a Hamász között azután, hogy az izraeliek több mint tíz rakétával légicsapást egy épületre, ahol egy Dohában tárgyaló Hamász-küldöttség tagjai tartózkodtak. Ugyanezek a források később azt állították, Katar eredetileg valóban fel akarta függeszteni a munkát, az Egyesült Államok győzte meg a folytatásról.

Az izraelieknek két fő célszemélyük volt, egy régi Hamász-vezető, Haled Masál volt, akivel az izraeliek már 1997-ben Jordániában próbáltak végezni egyszer, illetve Kalil al-Hajja, aki Jahja Szinvár, illetve Iszmáil Haníje Izrael általi likvidálása után készült átvenni a szélsőséges palesztin szervezet irányítását. Bár a légicsapás hat emberrel, öt Hamász-tisztségviselővel és egy katari hadsereg egyik tisztjével végzett, a szélsőséges palesztin terrorszervezet bejelentése szerint ők ketten nincsenek az áldozatok között.

Izraeli részről elég merész húzás volt csapást mérni arra a Katarra, amely egyszerre az Egyesült Államok egyik fő regionális szövetségese és a Hamász, illetve a Gázai övezet hétköznapi működésének egyik fő szponzora. Az amerikai hadsereg legnagyobb közel-keleti támaszpontja, a Középső Parancsnokság, a CENTCOM központja, az Al Udeid légibázis is a katari főváros is Doha mellett fekszik. Szivárgó információ szerint a Netanjahu-kormány előre szólt az Egyesült Államoknak, hogy légicsapást mér egy Hamász-küldöttségre, de erre az izraeliek csak azután kerítettek sort, hogy a támadást elindították. Donald Trump ezután a közel-keleti tanácsadóját, Steve Witkoffot kérte, hogy hívja fel a katariakat, de a katariak szerint ekkor már becsapódtak az első rakéták Dohában a célba vett épületbe. Ezen túl Donald Trump egyelőre nem tudja, hogyan reagáljon. Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerint az amerikai elnököt először azt mondta, hogy az izraeli légicsapás nem mozdítja előre sem az Egyesült Államok, sem Izrael céljai, később viszont már arról írt, hogy nem örül az izraeli légicsapásnak, de lehetőséget lát benne a békére.

Az izraeli katonai akció után Donald Trump telefonon beszélt Benjamin Netanjahuval és a katariakkal is. Utóbbiaknak azt ígérte, nem lesz több támadás.

A támadást az Európai Unió is nemzetközi jogsértésként ítélte el.

Mohammed Abdulrahman Al Táni szerint Katar tájékoztatta az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy nem fogja tolerálni „a felelőtlen izraeli viselkedést” és a regionális biztonság folyamatos megzavarását. – Katar állam határozottan elítéli ezt a gyáva bűncselekményt, amely minden nemzetközi jog és norma égbekiáltó megsértését jelenti – írta Alja Ahmed Szaif al-Táni, Katar ENSZ-nagykövete a Reuters birtokába jutott levélben. A támadás ügyében a legmagasabb szinte folynak a vizsgálatok, annak részleteiről később adnak tájékoztatást, de azt leszögezte, hogy az izraeli légicsapást komoly eszkalációnak tartják.