Újfent kínos magyarázkodásra kényszerül a Fehér Ház Donald Trump és Jeffrey Epstein kapcsolatáról

per;levél;Donald Trump;felügyelőbizottság;tagadás;képviselőházi demokraták;nyilvánosságra hozás;Jeffrey Epstein;

2025-09-09 21:29:00 CEST

Demokrata képviselők hozták nyilvánosságra a korábban megszellőztetett a néhai pedofil üzletember ötvenedik születésnapjára írt, obszcén üdvözleteket is tartalmazó albumot.

Az amerikai képviselőház felügyelőbizottságának demokrata képviselői hétfőn nyilvánosságra hoztak egy Jeffrey Epsteinnek címzett, szexuális célzásokat és rajzot tartalmazó levelet, amelyet a The Wall Street Journal (WSJ) korábbi állítása szerint Donald Trump írt alá, és amit a jelenlegi elnök nem csupán tagadott, hanem, mint még júliusban bejelentette, tízmilliárd dollárra perli a dokumentumot neki tulajdonító lapot – derült ki az AP összefoglalójából. Előzőleg a képviselők birtokába jutott annak az 50. születésnapi albumnak egy példánya, amelyben a vitatott levél szerepel Epstein, a börtönében 2019-ben öngyilkosságot elkövető pedofil üzletember hagyatékából.

Az album és a levél is 2003-ban született, és a bizottság demokrata tagjai a teljes albumot nyilvánosságra hozták, amelyben barátai és prominens személyiségek, közöttük Bill Clinton volt elnök és Alan Dershowitz ügyvéd neve is szerepelt, valamint más, szexuális töltetű szövegeket tartalmazó levelek is szerepeltek. Amint arról korábban besuzámoltunk, a Trumpnak tulajdonított aláírással ellátott, kellően obszcén levélen egy meztelen nő rajzolt sziluettje fogta közre az Epsteinnek írt születésnapi köszöntő sorokat. A WJS korábbi cikke szerint a jelenlegi elnök azt Donaldként írta alá, a sziluettben a szignóját szánva a nő szeméremszőrzetének. Az Epstein-ügy miatt elég nagy feszültség támadt Trump és támogató bázisa, a MAGA között.

– Egyértelmű, hogy nem Donald Trump rajza és aláírása van a levélen – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára az X-en közzétett nyilatkozatában, kiemelve, hogy ezt már korábban is elmondta. Most hozzátette, hogy Trump elnök jogi csapata továbbra is agresszív pereskedést folytat ez ügyben. Taylor Budowich, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese, aki korábban sok képet posztolt Trump aláírásáról, kijelentette, hogy ez nem az ő aláírása. Ugyanígy nyilatkozott több republikánus képviselő is, és volt, aki csak legyintett a nyilvánosságra hozott dokumentumokra. – Ez semmit sem bizonyít. Az, hogy Donald Trump születésnapi kártyát kapott, nem segít a túlélőkön és az áldozatokon – mondta Thomas Massie szintén kormánypárti képviselő.

Donald Trumpra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy több információt hozzon nyilvánosságra Epsteinről és volt barátnője, Ghislaine Maxwellről. Mint ismert, Jeffrey Epstein ellen 2019-ben emeltek vádat egy szexuális célú emberkereskedelmet folytató hálózat működtetése miatt, amelyben állítólag több tucat kiskorú lányt bántalmaztak szexuálisan. A férfi tárgyalására várva öngyilkos lett a börtönben, korábbi szeretőjét, Ghislaine Maxwellt azonban 2021-ben ítélték el, 2022 júniusában jogerősen 20 év börtönt kapott. A nő azóta is ártatlannak vallja magát. Az AP azt írta, hogy Trump nemrég azt nyilatkozta, hogy azért szakított Epsteinnel, mert az „ellopta” a fiatal nőket – köztük a nemrég, 2025 áprilisában öngyilkosságot elkövető egykori áldozatot, Virginia Giuffrét –, akik a Mar-a-Lago-i kúriájának a gyógyfürdőjében dolgoztak.