Magyar Péter az orosz dróntámadásról: Szolidaritásunkat fejezzük ki lengyel barátaink felé

Lengyelország;Orbán Viktor;légtérsértés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-10 13:39:00 CEST

A Tisza Párt elnöke számon kérte Orbán Viktoron, hogy a miniszterelnök Lengyelország melletti kiállásában egy szóval sem említette, hogy orosz drónok sértették volna meg a NATO-tagállam légterét.

A magyar nép kiáll Lengyelország mellett és szolidárisak vagyunk a lengyel barátainkkal az eddigi legsúlyosabb orosz provokáció kapcsán – közölte Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke emlékeztetett: „Lengyelország légterébe éjjel 19 orosz drón hatolt be. A lengyel légvédelem hatástalanította azokat. Egy ház megsérült a lelőtt dróntól. Lengyelország a NATO 4-es cikkelyének aktiválását kérte.” Posztjában ezután kiemelte: „Orbán Viktor eközben reakciójában egy szóval sem említette, hogy orosz drónokról volt szó. A Minszkben tartózkodó Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, hogy meg se említette, hogy az orosz drónok Fehéroroszországon keresztül érték el Lengyelországot.” Magyar Péter a bejegyzése végén megismételte korábbi ígéretét, miszerint ha megválasztják őket, a leendő Tisza-kormány miniszterelnökének első útja Varsóba vezet majd.

„Magyarország teljes mértékben szolidáris Lengyelországgal a közelmúltbeli drónincidens után. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – ezt írta Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében szerda délelőtt. Azonban, mint megírtuk, a posztban pont az nem szerepelt, hogy azért vállal szolidaritást, mert orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét.

Később a miniszterelnök magyarul is közzétette az üzenetét a Facebookon, ebben azonban már az „orosz-ukrán háború” kifejezés sem szerepel, vagyis az nem, hogy Magyarország az orosz-ukrán háborúban szorgalmazza a békét. Eközben az Ukrajna elleni háborúban az agresszor Oroszország csendestársának számító Belaruszból jelentkezett be szerda reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter néhány órával azután, hogy orosz drónok sértették meg a NATO-tag Lengyelország légterét.

Az ügy előzménye, hogy kedd éjjel és szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, a szövetség azóta folyamatosan egyeztet Varsóval a kialakult helyzetről, amely példátlan az ukrajnai háború kezdete óta.

Az orosz drónok roncsait jelenleg is keresik, a lengyel légteret részlegesen lezárták, négy repülőtér sem indított vagy fogadott járatokat. Donald Tusk szerdán azt közölte, hogy összesen 19 orosz drón lépett be az ország légterébe a Nyugat-Ukrajna elleni támadások közepette, ebből a lengyel és a szövetséges repülőgépek legfeljebb négyet lőttek le. A lengyel kormányfő bejelentette azt is, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását.