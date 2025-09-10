Oroszország;Lengyelország;légtérsértés;drónok;orosz drónok;

Orosz gép Lengyelországban szeptember 10-én

Eddig nyolc drón és egy ismeretlen eredetű rakéta törmelékeit találták meg Lengyelországban

Egy videó is megjelent, melyen feltételezhetően az egyik drón elfogása látható.

Egyelőre nyolc drón és egy ismeretlen eredetű rakéta törmelékeit találták meg Lengyelországban – derül ki lengyel hatósági bejelentésekbpől. Az első hét drónroncsról Karolina Gałecka belügyminisztériumi szóvivő tett bejelentést azt követően, hogy – mint megírtuk – kedd éjjel és szerda hajnalban több drón berepült Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, a szövetség azóta folyamatosan egyeztet Varsóval a kialakult helyzetről.

A belügyi szóvivő szerint az érintett helyszínek a következők:

  • Cześniki, 

  • Czosnówka,

  • Wryki, ahol egy lakóházban és egy autóban is károk keletkeztek,

  • Krzywowierzba-Kolonia község,

  • Wyhalew, ahol ismeretlen eredetű lövedékre bukkantak,

  • Wohyń,

  • Mniszków,

  • és Oleśno.

Később Beata Syk-Jankowska, a lublini regionális ügyészség szóvivője bejelentést tett egy nyolcadik drónroncsról is, amelyet szintén Cześniki mellett találtak meg. 

A Remiza egy 18 másodperces videót is közzétett, melyen feltételezhetően az egyik drón elfogása látható Cześniki közelében:

A lengyel hadsereg szerint Oroszország drónjai az Ukrajna területe elleni támadás eredményeként sértették meg az ország légterét, és a behatoló objektumok „valódi fenyegetést jelentettek” a lengyel állampolgárok biztonságára. Donald Tusk miniszterelnök később arra hívta fel a figyelmet, a drónok többsége nem Ukrajna, hanem Belarusz felől érkezett. A minszki vezetés nevében ezt Pavel Muravjeka védelmi miniszterhelyettes cáfolta a tárca Telegram-oldalán, mondván, az incidens a véletlen műve, az orosz drónok „eltévedtek”, maga Belarusz is lelőtt néhányat közülük. Lengyelország a történtek miatt a NATO 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását kérte. Ez teszi lehetővé, hogy egy tagállam az Észak-atlanti Tanács – a NATO első számú politikai döntéshozó testülete – elé vigyen egy ügyet. Ezt követően konzultációkat tartanak annak megállapítására, hogy egy tagország területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélybe került-e.

A lengyel kormányfő szerint nagyszabású provokációt jelent, hogy orosz drónok sértették meg az országa légterét egy Ukrajna elleni légitámadás közben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az incidens újabb lépés az eszkaláció felé, az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal. 