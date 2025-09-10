Eddig nyolc drón és egy ismeretlen eredetű rakéta törmelékeit találták meg Lengyelországban

Oroszország;Lengyelország;légtérsértés;drónok;orosz drónok;

2025-09-10 14:08:00 CEST

Egy videó is megjelent, melyen feltételezhetően az egyik drón elfogása látható.

Egyelőre nyolc drón és egy ismeretlen eredetű rakéta törmelékeit találták meg Lengyelországban – derül ki lengyel hatósági bejelentésekbpől. Az első hét drónroncsról Karolina Gałecka belügyminisztériumi szóvivő tett bejelentést azt követően, hogy – mint megírtuk – kedd éjjel és szerda hajnalban több drón berepült Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, a szövetség azóta folyamatosan egyeztet Varsóval a kialakult helyzetről.

A belügyi szóvivő szerint az érintett helyszínek a következők:

Cześniki,

Czosnówka,

Wryki, ahol egy lakóházban és egy autóban is károk keletkeztek,

Krzywowierzba-Kolonia község,

Wyhalew, ahol ismeretlen eredetű lövedékre bukkantak,

Wohyń,

Mniszków,

és Oleśno.

Később Beata Syk-Jankowska, a lublini regionális ügyészség szóvivője bejelentést tett egy nyolcadik drónroncsról is, amelyet szintén Cześniki mellett találtak meg.

A Remiza egy 18 másodperces videót is közzétett, melyen feltételezhetően az egyik drón elfogása látható Cześniki közelében:

A lengyel hadsereg szerint Oroszország drónjai az Ukrajna területe elleni támadás eredményeként sértették meg az ország légterét, és a behatoló objektumok „valódi fenyegetést jelentettek” a lengyel állampolgárok biztonságára. Donald Tusk miniszterelnök később arra hívta fel a figyelmet, a drónok többsége nem Ukrajna, hanem Belarusz felől érkezett. A minszki vezetés nevében ezt Pavel Muravjeka védelmi miniszterhelyettes cáfolta a tárca Telegram-oldalán, mondván, az incidens a véletlen műve, az orosz drónok „eltévedtek”, maga Belarusz is lelőtt néhányat közülük. Lengyelország a történtek miatt a NATO 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását kérte. Ez teszi lehetővé, hogy egy tagállam az Észak-atlanti Tanács – a NATO első számú politikai döntéshozó testülete – elé vigyen egy ügyet. Ezt követően konzultációkat tartanak annak megállapítására, hogy egy tagország területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélybe került-e.