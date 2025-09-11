Bioritmus;kormányinfó;

Bóka János szerint az Európai Unió Bírósága nem állapított meg semmilyen jogsértést

A Mandiner kérdezte a tárcavezetőt arról, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a paksi bővítés  magyar állami támogatását jóváhagyó európai bizottsági döntést. Bóka János közölte, az ítélet nem állapított meg semmilyen uniós jogsértést, nem is vizsgálta a közbeszerzések jogszerűségét. Mint eddig, Magyarország ezután is az uniós jognak és a lojális együttműködésnek megfelelően jár el. Semmilyen jogi akadálya nincs a beruházás folytatásának – fűzte hozzá Bóka János.

Mivel az állami támogatás két reaktor megépítéséről szól, az EUB döntése nyomán az orosz Roszatom bukhatja a megbízást.