Bóka János szerint az Európai Unió Bírósága nem állapított meg semmilyen jogsértést

2025-09-11 10:48:00 CEST

A Mandiner kérdezte a tárcavezetőt arról, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a paksi bővítés magyar állami támogatását jóváhagyó európai bizottsági döntést. Bóka János közölte, az ítélet nem állapított meg semmilyen uniós jogsértést, nem is vizsgálta a közbeszerzések jogszerűségét. Mint eddig, Magyarország ezután is az uniós jognak és a lojális együttműködésnek megfelelően jár el. Semmilyen jogi akadálya nincs a beruházás folytatásának – fűzte hozzá Bóka János.