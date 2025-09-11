Az ukrán miniszterelnök-helyettes megköszönte Szijjártó Péternek az őszinte és konstruktív találkozót

Magyarország;Ukrajna;Szijjártó Péter;

2025-09-11 13:59:00 CEST

Tarasz Kacska közölte, összeállították a párbeszédük napirendjét, „különösen a legmagasabb szinten”.

Tarasz Kacska, az Európa és az euró-atlanti integráció ügyeiért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes az X-en közzétett bejegyzésében köszönetet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a csütörtöki, „őszinte és konstruktív” találkozójukért.

Kacska kiemelte, az egyeztetésen

áttekintették a kétoldalú konzultációkat a nemzeti kisebbségek jogairól,

tisztázták, hogy nincsenek lényegi problémáik, és van megoldásuk a Magyarország által felvetett 11 pontra,

érdekeltek egy átfogóbb párbeszéd folytatásában a témáról,

szó volt az energetikai együttműködésről, arról, hogyan biztosítható az olaj- és gázellátás stabilitása és diverzifikálása, valamint miként tudják közösen csökkenteni és megszüntetni az orosz gáz és olaj szállítását az EU-ba,

az EU jövőjéről szóló politikai viták nem jelentenek akadályt a csatlakozási tárgyalások fejezeteinek a megnyitása előtt.

„Igazán lényeges és pragmatikus megbeszélés a jövőbeli együttműködés érdekében! Összeállítottuk a párbeszédünk napirendjét, különösen a legmagasabb szinten” – összegzett Tarasz Kacska az X-en.

Szijjártó Péter az egyeztetést követően többek közt arra hívta fel a figyelmet: Kijevet terheli a teljes felelősség azért, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatrendszere az elmúlt 10 évben ilyen rendkívüli romláson ment keresztül. „Sajnos nem lehet kizárni, hogy van-e még innen is lejjebb, viszont egy dolog változatlan és biztos: mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minden szomszédos országgal, így Ukrajnával is jó kapcsolatban legyünk” – tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a magyar-ukrán kapcsolatrendszer nagyon nem egyszerű és őszintén reméli, hogy jobban alakul a következő tíz évben, mint alakult az elmúlt tíz esztendőben. „Mi erre készen állunk, de azt is világossá kell tenni, hogy ez kizárólag Kijeven és Ukrajnán múlik” – jelentette ki.