Szavakban kiáll az EB a betiltott pécsi Pride mellett, de konkrét intézkedésről még nem tudni

2025-09-12 05:50:00 CEST

Az Európai Bizottság megismételte a Budapest Pride ügyében korábban hangoztatott álláspontját a pécsi rendezvény betiltásával kapcsolatban is a Népszava kérdésére, ám konkrétumokat nem mondott.

- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke több alkalommal is kifejezte teljes támogatását és szolidaritását a Budapest Pride és az LMBTQI+ közösség iránt. Felhívta a magyar hatóságokat, hogy ne csak engedélyezzék a Budapest Pride rendezvény megtartását, hanem gondoskodjanak arról is, hogy a szervezőinek és résztvevőinek ne kelljen büntetőjogi vagy közigazgatási szankcióktól tartaniuk. Ezt az álláspontot minden békés felvonulás vagy tüntetés tekintetében megismételjük – ezt válaszolta lapunknak az Európai Bizottság, miután kérdéseket tettünk fel az október 4-re tervezett Pécs Pride ügyében. Azt ugyanis – a nyáron tartott a budapesti felvonuláshoz hasonlóan - betiltotta a rendőrség a gyermekvédelminek nevezett homofób törvényre hivatkozva.

A júniusban tartott Budapest Pride rendezvényen végül több százezren vettek részt, köztük több tucat európai parlamenti képviselő és diplomata látogatott ki. Az esélyegyenlőségért felelős uniós biztos, Hadja Lahbib is Magyarországra jött a rendezvény előtt, ahogy Ursula von der Leyen is küldött videóüzenetet. Lapunk kérdésére, hogy most is terveznek-e ilyen lépéseket a Bizottság részéről, nem válaszoltak.

A magyar tiltás alapja az a gyermekvédelminek nevezett homofób törvény, amit az Európai Bizottság korábban uniós jogba ütközőnek ítélt, és be is perelte a magyar kormányt emiatt, de még nem született ítélet az EU Bíróságán. A Budapest Pride ügyében felmerült, hogy az Európai Bizottság kérhetett volna ideiglenes intézkedést a bíróságtól, vagyis az ítéletig a magyar törvény felfüggesztését kérhette volna, ezt azonban elmulasztották. Bizottsági forrásokból úgy értesültünk, hogy tavasszal úgy ítélték meg, az ideiglenes intézkedés kérése csak tovább halasztaná a bírósági ítéletet, ami őszre várható, ezért nem tették meg a lépést. A Bizottság szóvivője arra a kérdésünkre sem válaszolt, hogy most napirenden van-e az ideiglenes intézkedés kérdése.

Egy másik lehetősége a Bizottságnak, ami szintén már számos alakalommal előkerült tavasszal, amikor az Orbán-kormány a Budapest Pride-ot próbálta betiltani, hogy magát a gyülekezési törvényt (pontosabban annak szigorítását) támadná meg a Bizottság egy úgynevezett kötelezettségszegési eljárás keretében. A Bizottság most úgy nyilatkozott a március közepén elfogadott magyar törvényről, hogy még vizsgálják, megfelel-e az uniós jognak.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hamarosan előterjesztenek egy LMBTQI-egyenlőségi stratégiát. Ez az erőszak és a gyűlöletből fakadó zaklatás – online és offline – leküzdésére fog összpontosítani.

Ezen felül betiltanák az úgynevezett konverziós terápiákat, amikkel a melegségből tudományosan megalapozatlan módon próbálják „kinevelni” az embereket. A stratégia bejelentése előreláthatóan néhány nappal a Pécs Pride után történik, amit egyébként a szervezők a tervek szerint úgy is megtartanak, hogy a magyar törvény a részvevőket pénzbüntetéssel, a szervezőket pedig börtönnel is fenyegeti.