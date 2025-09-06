Betiltotta a rendőrség a pécsi Pride-ot

Pécs;rendőrség;betiltás;pride;

Ennek ellenére a szervezők az eredeti időpontban meg fogják tartani az eseményt.

A gyülekezési törvény márciusi szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva betiltotta a rendőrség az október 4-re meghirdetett Pécs Pride-ot - írja a Telex a közzétett hatósági határozat alapján.

A dokumentum szerint nem is tehettek mást, hiszen az idén elfogadott törvény előírta, hogy tilos olyan gyűlést tartani, amely a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti, a gyermekek védelme pedig megelőzi a szabad gyülekezéshez való jogot.

A szervezők a határozatra a Facebookon úgy reagáltak: „Ez a döntés súlyos csapás nemcsak az LMBTQ közösségére, hanem mindenkire, aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában.” Közölték ugyanakkor, hogy a Pécs Pride-ot a tiltás ellenére meg fogják tartani az eredeti időpontban. „Nem fogadjuk el, hogy elhallgattassanak minket. Nem hagyjuk, hogy megfélemlítsenek. Nem engedjük, hogy jogainkat lábbal tiporják” - fogalmaztak, majd közölték, a felvonulás a tervek szerint az eredeti időpontban lesz, részletekkel hamarosan jelentkeznek.

Az idei az ötödik Pride lenne Pécsett, a felvonulás szervezője idén is a Diverse Youth Network nevű civil szervezet. Az eseményt a Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseményeként tartanák meg.

Orbán Viktor februári évértékelő beszédében üzente meg, hogy a Pride szervezői az idei felvonulás előkészítésével már „ne bajlódjanak”. A miniszterelnöki kijelentés, majd az azt követő törvénymódosítás ellenére bajlódtak vele, s minden idők legnagyobb magyarországi Pride-rendezvényét tartották meg, az esemény lényegében kormányellenes tömegdemonstrációvá vált. Miután a felvonulást Karácsony Gergely meghirdette mint önkormányzati rendezvényt, a főpolgármestert július végén gyanúsítottként hallgatták ki. A szervezők ellen szintén eljárás indult.