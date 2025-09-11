Csád csak B-terv volt, a kormány eredetileg Nigerrel akarhatott katonai megállapodást kötni

Afrika;Niger;Csád;Suha György;

2025-09-11 20:33:00 CEST

Erről Suha György, volt gambiai tiszteletbeli konzul és egykori miniszteri biztos beszélt Juhász Péter podcastjában.

Eredetileg a B-terv volt a kormány számára, hogy Csáddal köt katonai megállapodást, Niger lehetett az elsődleges terv – mondta Suha György Juhász Péter podcastjában.

A 24.hu szemléje szerint Juhász Péter műsorában Suha György, volt gambiai tiszteletbeli konzul és egykori miniszteri biztos arról beszélt, hogy a magyar fél először Nigerben gondolkodott. Elmondása szerint Orbán Gáspár is tagja volt annak a delegációnak, amely az országba látogatott. Nem zárta ki, hogy a látogatás célja a nukleáris együttműködés lehetett, de erről kevés információja van. A küldöttséget az akkori elnök fia, Salem Bazoum kísérte, aki állítólag ismerte a miniszterelnök fiát, bár erre nincs bizonyíték. A puccs után Bazoum házi őrizetbe helyezték, majd Dubajba menekült.

Suha György szerint a magyar delegáció három célt nevezett meg Nigerben: az export növelését, a migráció megállítását és a keresztény közösségek védelmét. Úgy vélte, ezek a célok nehezen értelmezhetők voltak, mivel a migráció ott belpolitikai ügy, a keresztény közösség pedig kicsi és nem üldözött. A fő problémát az jelentette, hogy három hónappal később oroszbarát puccs tört ki, amit a magyar fél nem látott előre.

„Nagyon problémás, hogy nem mérték fel, hogy ebből a nigeri balhéból mi lesz. Nemcsak ebben az országban, hanem a térség egészében az oroszok elindultak egyfajta területfoglalási szándékkal. Ehhez nem kellett hírszerzőnek, Afrika-szakértőnek lenni, elég elolvasni egy újságot” – fogalmazott.

Állítása szerint Salem Bazoum később Csád felé terelte a magyarokat, ahol a delegáció Mahamat Déby elnök egyik rokonával találkozott. Itt már katonai együttműködésről is szó esett, és a magyar fél az elnöki védelmi egység kialakításában is szerepet kaphatott volna. A tárgyalások egyik kulcsszereplője az a magyar alezredes volt, akit 2024 októberében holtan találtak N’Djamenában.

Suha György arra is kitért, hogy Magyarország egy 200 millió eurós, kötött segélyhitelt biztosít Csádnak, amelynek jelentős részét magyar cégek kapják. Ezzel kapcsolatban súlyos korrupciós kockázatokról beszélt. Megemlítette, hogy Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke szintén járt az országban, feltehetően azért, hogy legalább a vízgazdálkodási projektek folytatódjanak akkor is, ha a katonai misszió nem valósul meg.

A volt miniszteri biztos ellen jelenleg a Központi Nyomozó Főügyészség emelt vádat korrupciós bűncselekmények miatt. A vádirat szerint 2015-től kapcsolataira hivatkozva pénzért ígért magyar és külföldi személyeknek diplomáciai pozíciókat különböző országokban, és közel 65 millió forint jogtalan előnyhöz jutott. Suha György politikai ügynek tartja az eljárást, a vádiratot pedig kamunak nevezte.