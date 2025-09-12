A Fővárosi Főügyészség a férfit 2 rendbeli tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg.
A férfi hat éven át dolgozott pedagógiai asszisztensként, de idén márciusban elbocsátották, miután egy szülő feljelentette, hogy erőszakosodott a gyermekével.
Vallomást továbbra sem tett.
Mindegyikük rács mögött várja ügyének alakulását.
Közlekedési nehézségek, szűk folyosók, sajátos korrajz – 50 éve született meg az ötlet a gazdagréti lakótelepről, amelyet gyümölcsösök helyén húztak fel.
A szakembereknek egy hete hiába keresik, honnan kerül az ólom az ivóvízbe. Az iskolaigazgató közölte: azt az előzetes információt kapta, hogy az új vizsgálat nem mutatott ki hibát.
Harminc évvel ezelőtt költöztek be az első lakók a XI. kerületi gazdagréti lakótelep lakásaiba. A 12 ezres közösség szombaton családi programokkal, koncertekkel, halászléfőző-versennyel, valamint az első magyar szappanopera, az itt játszódó Szomszédok hőseivel ünnepelte az évfordulót.