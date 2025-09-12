Az EB szóvivője nem lát objektív okot arra, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését

Magyarország;Európai Bizottság;Ukrajna;uniós csatlakozás;

2025-09-12 13:27:00 CEST

Megjegyezte, ha egy jelölt országot annak ellenére visszatartanak, hogy megfelel a kritériumoknak, a teljes bővítési folyamat elveszíti a hitelességet.

A magyar külügyminiszter szerint a bővítési biztos elmondta neki, hogy a magyar kisebbségek helyzete nem fontos számukra, az Európai Bizottság (EB) ugyanakkor úgy véli, a kisebbségekkel kapcsolatos magyar aggodalmakra az ukránok megfelelő intézkedéseket tettek – derül ki az EUrologus cikkéből.

Szijjártó Péter néhány nappal ezelőtt kijelentette, „a probléma az, hogy amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa”. A tárcavezető úgy folytatta:

„ezt nekem egy négyszemközti beszélgetésben az Európai Unió bővítési biztosa el is mondta Koppenhágában, a fejemhez vágta konkrétan, hogy nekik fontosabb volt a korrupció, mint a kisebbségi jogok. Ez a helyzet”.

Az Európai Bizottság nem kívánta kommentálni Szijjártó kijelentését, a Bizottság szóvivője azonban azt mondta az EUrologusnak, hogy a bővítés továbbra is prioritás számukra.

– Az EU elismeri Ukrajna azon szándékát, hogy előrehaladjon az EU-csatlakozás során, amelynek keretében végrehajtják az átalakítással összefüggő reformokat, annak ellenére, hogy Oroszország folyamatosan agressziós háborút folytat ellenük – mondta a szóvivő, emlékeztetve arra, hogy ennek alapján az Európai Bizottság úgy véli, Ukrajna teljesítette az 1. klaszter megnyitásának kritériumait, ami a tényleges csatlakozási tárgyalások megkezdését jelentené. A magyar aggodalmakkal kapcsolatban az Európai Bizottság álláspontja az, hogy Ukrajnának van egy olyan kisebbségekkel kapcsolatos cselekvési terve, „amely megfelel a szomszédainak aggodalmainak”.

– Mindig megvédtük az érdemi alapú megközelítést. Nincs objektív ok az 1. klaszter blokkolására. Ha egy jelölt országot objektív ok nélkül visszatartanak, annak ellenére, hogy megfelelnek a kritériumoknak, a teljes bővítési folyamat elveszíti a hitelességet

– jelentette ki. Összhangban azzal, amit Marta Kos biztos mondott az Európai Parlamentben, a szóvivő is megerősítette, hogy „nagyon hamar” képes lesz az EU ezt a bizonyos első klasztert megnyitni. Amikor a portál azt firtatta, mégis mikor és „mennyire hamar”, akkor azt mondta, ez bármikor megtörténhet, de a tagállamoknak meg kell állapodniuk.