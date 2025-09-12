Észak-Koreában egyre több embert végeznek ki, amiért külföldi filmeket néznek

Észak-Korea;elnyomás;kivégzések;

2025-09-12 13:53:00 CEST

Az ítéleteket nyilvánosan hajtják végre, ami része az elrettentésnek.

Észak-Koreában egyre gyakrabban szabják ki a halálbüntetést, többek között olyanokra is, akiket rajtakapnak külföldi filmek és sorozatok nézésén vagy terjesztésén – számolt be róla a BBC az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) egyik jelentésére hivatkozva.

A dokumentum megállapításai szerint a világtól elzárt diktatúrában fokozódik az elnyomás: mind több embert kényszermunkára visznek, és tovább szűkítik az állampolgárok szabadságjogait. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala rögzítette, hogy az elmúlt tíz évben az állam minden korábbinál szigorúbb kontrollt gyakorol a lakosság életének minden területén. A jelentés szerint ma egyetlen más társadalom sem él ilyen mértékű korlátozások között, az állami ellenőrzés kiterjedését pedig részben a technológiai fejlődés tette lehetővé.

A vizsgálat több mint 300 olyan személlyel készített interjú alapján készült, akik az elmúlt évtizedben megszöktek Észak-Koreából. E beszámolók szerint a halálbüntetés alkalmazása erősödött: 2015 óta legalább hat új törvény született, amelyek lehetővé teszik a legsúlyosabb ítélet kiszabását. Halálbüntetéssel sújtható például a külföldi médiatartalmak – filmek vagy televíziós sorozatok – fogyasztása és terjesztése is. A jelentés kiemelte, hogy az ilyen ítéleteket nyilvánosan, kivégzőosztagok hajtják végre, elrettentési céllal.

A múlt héten Kim Dzsongun Pekingben vett részt katonai díszszemlén Hszi Csin-ping kínai államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában. A sorban mögöttük haladt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.