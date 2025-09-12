Polgári kivégzettek Szíriában

Az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet 3591 személyt végzett ki Szíriában, akiknek a fele polgári személy volt. Az IS tavaly júniusban hirdette ki kalifátusát az ország területén. A szíriai megfigyelő központ közlése szerint október és november vége között a terrorszervezet 53 személyt végzett ki az általa uralt szíriai területeken, közülük 35 volt polgári személy.