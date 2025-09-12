Az ítéleteket nyilvánosan hajtják végre, ami része az elrettentésnek.
Ez háborús bűncselekmény. Vlagyimir Putyin szerint erőik „mindig szigorúan a nemzetközi jogi dokumentumoknak és a nemzetközi egyezményeknek megfelelően” bántak a hadifoglyokkal, viszont ennek ellenkezőjével vádolja Ukrajnát.
Az idén kivégzett emberek közül nyolcan az ország vezetése elleni tömegtüntetések résztvevői voltak.
A világszervezet legutóbbi jelentése szerint az orosz erők több mint 800 civilt – köztük gyerekeket és időseket – vettek őrizetbe, akikkel szemben széles körben és rendszeresen alkalmaztak kínzást.
A jelentés szerint 2022-ben húsz országban legalább 883 kivégzést dokumentáltak, míg 2021-ben 579-et.
A pénteken közzétett jelentés mindkét oldalon elkövetett bűncselekményeket elítélte, leszögezve, hogy az erőszak gyökere Oroszország Ukrajna elleni inváziója.
Immár négy tiltakozót végeztek ki a közel-keleti országban a rendszerellenes tüntetésekkel összefüggésben.
Azután, hogy a múlt csütörtökön először végeztek ki tüntetőt a rendszerellenes tiltakozásokkal összefüggésben.
Az Orbán-rendszer 12, illetve 16 éve kevés volt ahhoz, hogy az „erőpolitikát” a „megegyezés keresése” váltsa fel.
Évtizedek óta ez az első alkalom, hogy halálbüntetést alkalmaztak a délkelet-ázsiai országban. A kivégzett emberek között van az 1988-as diáklázadások egyik híres alakja és egy volt parlamenti képviselő is.
Nyilvánvaló háborús bűncselekmények történtek Ukrajna orosz megszállása alatt, amelyeket az északkelet-ukrajnai Kijev és Csernyihiv régiók nagy részét ellenőrző orosz erők követhettek el a polgári lakosság ellen a háború első szakaszában – írja honlapján a Human Rights Watch.
Eörsi kötete, a megtorlás kivégzett áldozatainak eddigi legteljesebb sorstörténetét bemutató monográfia arra keresi a választ, hogy kik is voltak azok, akik elszenvedték a legsúlyosabb repressziót.
A fotók közlésének informatív jellege volt, amely a pártvezető politikai tiltakozásának részét képezte - indokolt a francia bíróság.
Esély sincs a polgárháború lezárására egy tartós békével, amíg nem szolgáltatnak igazságot a kormány börtöneiben meghalt tömegeknek - az ENSZ a történtek tisztázására szólítja fel a szír vezetést.
Több tucat foglyot végeztetett ki az Iszlám Állam Moszulnál, az emberek jórészt az iraki rendőrség és hadsereg korábbi tagjai voltak. Az IS túszokat szedett azokban a falvakban, amelyeket kiürített visszavonulása során. Erről AbdulRahmanal-Waggaa, a ninivei tartományi vezetés tagja tájékoztatta a Reuters hírügynökséget.
Az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet 3591 személyt végzett ki Szíriában, akiknek a fele polgári személy volt. Az IS tavaly júniusban hirdette ki kalifátusát az ország területén. A szíriai megfigyelő központ közlése szerint október és november vége között a terrorszervezet 53 személyt végzett ki az általa uralt szíriai területeken, közülük 35 volt polgári személy.
Húsz férfit végzett ki nyilvánosan az Iszlám Állam terrorszervezet a nemrég elfoglalt szíriai világörökségi helyszínen, Palmirában, közölte az AFP hírügynökséggel tegnap az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja londoni emigráns szervezet.
Tizenkét embert végeztek ki kedden Iszlámabádban, korábban egy nap alatt még soha nem hajtottak végre egyszerre ilyen sok halálos ítéletet. Pakisztánban decemberben oldották fel a halálbüntetésre kirótt moratóriumot. A legtöbb halálraítéltet Pandzsábban végezték ki, ott több börtönben összesen tíz embert akasztottak fel.
Azonosították a titkosszolgálatok "Dzsihadi Johnt", a brit akcentussal beszélő, fekete símaszkos férfit, aki az Iszlám Állam több, lefejezésekről forgatott propagandavideóján is megjelent. A BBC és a Washington Post tegnap tette közzé, hogy Mohammed Emwaziról, egy kuvaiti születésű, Londonban felnőtt brit állampolgárról van szó, aki már 2011 óta a brit ügynökségek célkeresztjében volt.
Kína nem közli hivatalosan a halálos ítéletek és kivégzések számát, de egy, az Amerikai Egyesült Államokban székelő civil szervezet, a Párbeszéd (Dui Hua) Alapítvány tegnap közzétett jelentése szerint a távol-keleti ország rekorder a kivégzését számát illetően. Az alapítvány adatai szerint a világon legtöbb halálos ítélet végrehajtást Kínában ejtik meg, tavaly 2400 személyt végeztek ki.
Barack Obama amerikai elnök és David Cameron brit kormányfő egyaránt elítélte az Iszlám Állam újabb brutális kivégzését, egy másik Szíriában túszul ejtett amerikai újságíró, Steven Sotloff lefejezését.
Texasban egymást követik a kivégzések, csütörtökre virradóra időzítették idén a hatodik halálos ítélet végrehajtását, egy mexikói illegális bevándorló, Ramiro Hernández-Llanas kivégzését. Egy hét alatt ő volt a második, akire méreginjekció várt. Múlt héten Tommy Lynn Sellst végezték ki. A két halálraítélt hiába fellebbezett a legfelsőbb bírósághoz, kérelmüket elutasították.
Bár egyre több országban tiltják be a halálbüntetést, az Amnesty International szerint 2013-ban világszerte nőtt a kivégzések száma, 2012-höz képest 14 százalékkal.