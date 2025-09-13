Tordai Bence: Gyerekekkel reklámoztatta magát Oroszlány fideszes polgármestere, majd törölte a képeket

személyes adatok;Oroszlány;Tordai Bence;Takács Károly;

2025-09-13 10:58:00 CEST

A párbeszédes képviselő szerint a lépés felér egy beismeréssel.

Kitörölte azokat a fényképeket Oroszlány fideszes polgármestere, amelyek egy tanévnyitón készültek, és rajtuk beazonosítható gyerekek láthatóak – közölte egy szombat délelőtti Facebook-posztban a Párbeszéd–Zöldek frakcióvezetője.

Tordai Bence az előzményekről szólva azt írta, Takács Károly tevékenysége azt követően keltette fel érdeklődését, hogy a politikus a már említett rendezvényen azt mondta egy tréfásnak szánt kiszólásban: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed.”

A frakcióvezető szerint ez több szempontból is súlyos probléma:

1) a gyermekek képmása különlegesen védett személyes adat,

2) politikai célú felhasználásukhoz minden szülő előzetes, írásos, önkéntes és tájékozott hozzájárulása szükséges,

3) erősen kétséges, hogy a polgármester ezt beszerezte volna,

4) és mindenekelőtt: a gyerekek nem statiszták egy politikus kampányában.

Az ellenzéki politikus a fotók észlelését követően azonnal a képek eltávolítására szólította fel a polgármestert, egyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult. Beadványát azonban érdemi vizsgálat nélkül elutasították, mivel a hivatkozott posztban nem találtak olyan képeket, amelyeken gyerekek voltak láthatóak.

Azonban a szerkesztési előzményekből kiderül, hogy Takács Károly törölt 23 darab fotót – az országgyűlési képviselő fellépése után. Az ellenzéki politikus szerint a képek eltüntetése felér egy beismeréssel, mivel a fideszes polgármester már tudja, hogy jogsértő és védhetetlen volt, amit csinált. „Ez egy kis győzelem a gyermekjogoknak, és fontos üzenet minden politikusnak: a gyerekek nem kampánydíszletek. Az ő védelmük minden politikai haszonszerzésnél fontosabb” – zárta sorait Tordai Bence.