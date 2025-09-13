Menczer Tamás bejelentette, hogy szórólapkampányt indítanak a Tisza Párt ellen

Fidesz;szórólap;tábor;Menczer Tamás;Harcosok Klubja;

2025-09-13 14:53:00 CEST

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt nem tudta megmondani, hogy a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtábora mennyibe kerül.

Állítása szerint készült a kérdésére, de így sem tudta megmondani Menczer Tamás, hogy mennyibe kerül az az úgynevezett edzőtábor, amelyet a Fidesz tart Sátoraljaújhelyen az Orbán Viktor által életre hívott mozgalom, a Harcosok Klubja tagjainak – derül ki a Telex cikkéből. A Fidesz kommunikációs igazgatója számokat nem árult el, csak annyit mondott, a résztvevők számára ingyenes rendezvényt a Fidesz fizette. – Azt nem kérdeztem 0 válaszolta, amikor a költségekről faggatták.

Orbán Viktor még egy látványosnak szánt 2025. május 18-i rendezvényen hívta életre a Harcosok Klubját. Bár a mozgalom állítólag repülőrajtot vett, a miniszterelnök két hónappal később nyilvános Facebook-posztban hirdetett felvételt, augusztus elején jött fizetett hirdetés is, a kettő között pedig a miniszterelnök a Digitális Polgári Köröket is útnak indította.

– Ha nem lenne sikeres a Harcosok Klubja, maga szerint tartanánk ilyen rendezvényt? – kérdezett vissza most Menczer Tamás a Harcosok Klubja sikerét vagy kudarcát firtató kérdésre. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, „óriási volt a túljelentkezés a sátoraljaújhelyi edzőtáborra, még fognak tartani ilyen összejöveteleket. Harcolnunk kell az igazságért és a hazugság ellen – adta ki az edzőtábor jelmondatát, hozzáfűzve, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza Párt „átveri az embereket” és azt, hogy mik a Magyar Péter politikai alakulatának a valódi szándékai. Emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben – jelezte.

Az MTI erről szóló híréből nem derül ki, de Menczer Tamás alighanem a Tisza Pártnak azokra az állítólagos adóemelési terveire célzott, amelyek miatt az Orbán-kormány nemzeti konzultációt is akar tartani. A Tisza Párt valódi szándékairól egyébként Kármán András, az ellenzéki párt gazdasági szakértője beszélt hat napja Kötcsén.