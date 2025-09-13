Légtérsértő orosz drón miatt riasztották a román légierőt, két F-16-os fel is szállt miatta

Oroszország;Románia;légtérsértés;drón;

2025-09-13 19:49:00 CEST

Újra teszteli a NATO-t a Putyin-rezsim.

Orosz drón sértette meg Románia légterét szombat délután – derül ki a Hotnews híréből. A portál a bukaresti védelmi minisztérium közlésére hivatkozva azt írja, hogy az orosz drón elfogására a román légierő két F+-16-os vadászgépe szállt fel helyi idő szerint este 6 óra 5 perckor (közép-európai idő szerint délután 5 óra 5 perckor) a fetești légitámaszpontról, 6 óra 23 perckor észlelték is Románia légterében, aztán követték egészen addig, amíg le nem zuhant Chilia Vechétől 20 kilométerre délkeletre. Bár az orosz drón nem repült el lakott terület felett, 6 óra 12 perckor a hatóságok üzenetben figyelmeztették Tulcea megye lakóit az esetleges veszélyre.

Ionuț Moșteanu védelmi miniszter közlése szerint polgári személyek nincsenek veszélyben az incidens miatt. A tárca szakértői egységet küld a helyszínre az orosz drón roncsainak a felkutatásáért.

Az orosz drón a határ túloldalán lévő Ukrajna infrastruktúrájára szombaton mért légicsapás-sorozat közepette hatolt be Románia légterébe. Ez ugyanaz a légicsapás-sorozat, amelyik miatt – írja a Reuters – megelőzésként Lengyelországban ma készültséget rendeltek el, lezárták Lublin repülőterét és vadászgépeket vezényeltek ellenőrző repülésre.

Mint ismert, a Romániához hasonlóan NATO-tag Lengyelország légterét kedd este és szerda hajnalban sértette meg egy egész rajnyi orosz drón. Emiatt a varsói kormány élesítette az észak-atlanti szerződés 4. cikkelyét.